Шуми Бабаев: «Некоторые клиенты просили не обсуждать в публичном пространстве их переход. Но окончательное решение о тактике переговоров принимаю я»

Теги Шуми Бабаев КХЛ деньги Хоккей

Шуми Бабаев сообщил, что некоторые игроки просили его не обсуждать их переход в прессе.

«Да, конечно, некоторые мои клиенты обсуждали со мной мою манеру ведения дел, просили не обсуждать в публичном пространстве их переход. Это их право.

Но при этом хоккеисты понимают, что я действую в их интересах и, попадая ко мне, они знают, что оказались у человека, который за них отвечает. И я волен принимать те решения, которые считаю правильными в тот или иной момент.

Мне не нужно консультироваться. Но если у меня есть какие-то вопросы, если понимаю, что будет вестись очень жесткая борьба, то обязательно обсуждаю с игроком план действий, озвучиваю свою позицию. Ребята высказываются, но окончательное решение о тактике переговоров принимаю все равно я.

И моя открытая позиция по отношению к прессе не для того, чтобы рекламировать себя – я в этом не нуждаюсь, так как все знают, как я работаю. Но делая какие-то вещи против меня и моих игроков, клубы должны понимать, что и я, и хоккеисты к этому готовы. А главное, общественность узнает правду.

Мы можем быть закадычными друзьями с генеральным менеджером клуба, но моя позиция однозначна – я на стороне игрока. И доказываю это каждый день – себе и всем. И поверьте, от того, что зарплата игрока становится существенно выше – на 20-30 миллионов, мой доход меняется незначительно», – сказал хоккейный агент Бабаев.

«Авангард» попросил ФХР и КХЛ дать оценку словам Бабаева и Пилко в адрес Шарипзянова: «Дамир высказал свое личное мнение, никого не оскорбляя»

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6 комментариев

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цэсемьэр
знаем мы твою тактику🤦🏻‍♂️
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Олег
Шуми Бабай Шуми. Тебе бы только денег урвать,
да побольше. Остальное второстепенно.
Узнали мы тебя во всей красе...
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Артём Коковихин
Павлин...
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usenko
При среднем числе 5% агентских от суммы контракта с озвученной суммы ему капает от 1 миллиона до полутора. И это по его мнению НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
+1
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La Gushka
Шумим, братец, шумим...
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