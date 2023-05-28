Зеттерберг, Лич и Кристобаль Юэ введены в Зал славы ИИХФ

Теги ИИХФ Детройт Кристобаль Юэ Хенрик Зеттерберг Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею НХЛ Брайан Лич Хоккей

Хенрик Зеттерберг и Брайан Лич включены в Зал славы ИИХФ.

Церемония состоялась в Финляндии, где проходит финальная часть ЧМ-2023.

Швед Хенрик Зеттерберг и американец Брайан Лич были введены в Зал славы в категории «Игроки».

Также в нее был включен бывший вратарь сборной Франции Кристобаль Юэ.

В 2006 году на международном уровне Зеттерберг выиграл золото Олимпийских игр и чемпионат мира в составе сборной Швеции. В 2014 году он стал серебряным призером Олимпийских игр.

Шведский хоккеист входит «Тройной золотой клуб» как хоккеист, выигравший Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира.

Лич в составе сборной США выиграл Кубок мира в 1996 году, а также серебро Олимпийских игр в 2002 году. Хоккеист является обладателем Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс».

5 комментариев

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Федя-гол
Ответ Джон Мщузавсех
Юэ - типа первый чернокожий?
он белый
+2
0
+2
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Fullhouse
Лич лютым топищем был
0
0
0
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Джон Мщузавсех
Юэ - типа первый чернокожий?
0
0
0
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magentrumen
Huet хаха
0
0
0
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