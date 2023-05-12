Шевченко об «Авангарде»: «Крылов приезжал к Толчинскому в ОАЭ. Решил стать генменеджером на какой-то срок. Уж не знаю, был ли убедителен»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Алексей Шевченко Александр Крылов Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что Александр Крылов встретился с Сергеем Толчинским в ОАЭ.

Ранее агент игрока Шуми Бабаев назвал предложение «Авангарда» по новому контракту «смехотворным». 

«К некоторым игрокам в ОАЭ приезжают девушки, а к Толчинскому приехал [председатель совета директоров «Авангарда»] Крылов. Не сегодня, где-то неделю назад, но все же.

Я так понял, решил сам стать генменеджером на какой-то срок. Уж не знаю, был ли убедителен. Но Сергей пока неограниченно свободный агент.

И где он окажется – непонятно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале. 

7 комментариев

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Дядя Дима
Ответ Misson
А кто тут писал, что Толчинского и Ткачева с Бабаевым надо посылать далеко от Омска? Но в руководстве Авангарда, как видим, считают иначе и пытаются договориться.
Договориться с хоккеистом, а не с Бабаевым. Да и Шева тот еще источник
+9
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Seraf
Ответ Misson
А кто тут писал, что Толчинского и Ткачева с Бабаевым надо посылать далеко от Омска? Но в руководстве Авангарда, как видим, считают иначе и пытаются договориться.
Правильно, Бабая нужно посылать. А с парнями нужно попробовать договориться
+7
-1
+6
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Misson
А кто тут писал, что Толчинского и Ткачева с Бабаевым надо посылать далеко от Омска? Но в руководстве Авангарда, как видим, считают иначе и пытаются договориться.
+4
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+3
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Seraf
Шевченко такое трепло...
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Болельщик АВЫ
шеви верить,себя не уважать))))
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Seraf
Ответ Misson
А для чего им нужен агент, если они будут вести переговоры сами? По зарплате всё равно придется доплачивать - это всем понятно. Сильных хоккеистов да еще с российским паспортом на рынке с каждым днем всё меньше, значит спрос на Толчинского и Ткачёва будет расти. А раз хочешь их подписать, то плати больше, чем конкуренты. Вон Амур готов заполнить всё пространство под потолком, и предлагает суперзарплаты все, кто готов поехать на Дальний Восток. СКА, после конфуза в плей-офф, уже бросился опять скупать всё блестящее на рынке. Такие игроки будут толкать цены вверх. Что на руку свободным хоккеистам и агентам.
Так никто ведь не спорит, что нужно доплачивать. И Толчи и Ткачу добавили. Но Бабай мутит воду. Так-то он не единственный агент в России))
+2
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+2
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Misson
Ответ Seraf
Правильно, Бабая нужно посылать. А с парнями нужно попробовать договориться
А для чего им нужен агент, если они будут вести переговоры сами? По зарплате всё равно придется доплачивать - это всем понятно. Сильных хоккеистов да еще с российским паспортом на рынке с каждым днем всё меньше, значит спрос на Толчинского и Ткачёва будет расти. А раз хочешь их подписать, то плати больше, чем конкуренты. Вон Амур готов заполнить всё пространство под потолком, и предлагает суперзарплаты все, кто готов поехать на Дальний Восток. СКА, после конфуза в плей-офф, уже бросился опять скупать всё блестящее на рынке. Такие игроки будут толкать цены вверх. Что на руку свободным хоккеистам и агентам.
+1
-1
0
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