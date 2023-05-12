Шевченко об «Авангарде»: «Крылов приезжал к Толчинскому в ОАЭ. Решил стать генменеджером на какой-то срок. Уж не знаю, был ли убедителен»
Алексей Шевченко сообщил, что Александр Крылов встретился с Сергеем Толчинским в ОАЭ.
Ранее агент игрока Шуми Бабаев назвал предложение «Авангарда» по новому контракту «смехотворным».
«К некоторым игрокам в ОАЭ приезжают девушки, а к Толчинскому приехал [председатель совета директоров «Авангарда»] Крылов. Не сегодня, где-то неделю назад, но все же.
Я так понял, решил сам стать генменеджером на какой-то срок. Уж не знаю, был ли убедителен. Но Сергей пока неограниченно свободный агент.
И где он окажется – непонятно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.
7 комментариев