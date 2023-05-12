Шевченко об «Авангарде»: «Крылов приезжал к Толчинскому в ОАЭ. Решил стать генменеджером на какой-то срок. Уж не знаю, был ли убедителен»

Алексей Шевченко сообщил, что Александр Крылов встретился с Сергеем Толчинским в ОАЭ.

Ранее агент игрока назвал предложение « » по новому контракту «смехотворным».

«К некоторым игрокам в ОАЭ приезжают девушки, а к Толчинскому приехал [председатель совета директоров «Авангарда»] . Не сегодня, где-то неделю назад, но все же.

Я так понял, решил сам стать генменеджером на какой-то срок. Уж не знаю, был ли убедителен. Но Сергей пока неограниченно свободный агент.

И где он окажется – непонятно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.