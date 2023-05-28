Вайсфельд о Грицюке: «Усиление для СКА и потеря для «Авангарда». Тут очевидно все. Он набрал 40 очков в таком возрасте!»

Леонид Вайсфельд прокомментировал переход Арсения Грицюка в СКА из «Авангарда».

Омский клуб не стал повторять контрактное предложение из Санкт-Петербурга. В итоге 22-летний форвард перешел в СКА.

– Естественно, – это усиление для и потеря для « ». Тут очевидно все. Человек набрал 40 очков в таком возрасте! Другой вопрос, что здесь вступают в силу финансовые моменты. Но, по‑моему, что касается уровня игрока, все очевидно.

– Когда « » позволяет такому хоккеисту уходить, это не говорит о том, что амбиции команды на следующий сезон слишком низкие?

– Мне кажется, вообще очень сложно говорить о том, что будет в «Авангарде» на следующий сезон. Мы же не знаем. Как говорят: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». А какие там будут перемены – в лучшую сторону, или в худшую… Посмотрим, – сказал бывший генменеджер клубов .