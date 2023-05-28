СКА объявил о переходе Грицюка из «Авангарда». Контракт с форвардом вскоре будет подписан

СКА объявил о переходе форварда Арсения Грицюка из «Авангарда».

Омский клуб не стал повторять контрактное предложение, которое сделал игроку клуб из Санкт-Петербурга.

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Хоккейный клуб СКА получил спортивные права на нападающего, и в ближайшее время с ним будет подписан контракт», – говорится в телеграм-канале клуба.

Фото: телеграм-канал СКА