СКА объявил о переходе Грицюка из «Авангарда». Контракт с форвардом вскоре будет подписан

Теги Авангард СКА переходы КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

СКА объявил о переходе форварда Арсения Грицюка из «Авангарда».

Омский клуб не стал повторять контрактное предложение, которое сделал игроку клуб из Санкт-Петербурга. 

«Трансферные новости с самого утра: Арсений Грицюк – в СКА!

Хоккейный клуб СКА получил спортивные права на нападающего, и в ближайшее время с ним будет подписан контракт», – говорится в телеграм-канале клуба. 

Фото: телеграм-канал СКА

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4 комментария

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Олег
Да всё хватит надоели уже. Все уже всё знают.
Заколебали..
+4
0
+4
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Игорь Климов
Никто особо сожалеть не будет, после скандала с его агентом.
+1
0
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Jay Gordon
Ромчик не знает что такое стабильный состав
0
0
0
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sneguvkin
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Был петушком, стал армейцем! Добро пожаловать, Арсений!
0
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