Грицюк попрощался с «Авангардом»: «На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моем сердце»
Арсений Грицюк попрощался с «Авангардом» и болельщиками клуба.
22-летний форвард переходит в СКА. Омичи не стали повторять контрактное предложение, которое сделал игроку клуб из Санкт-Петербурга.
«Омск, спасибо за нереальную поддержку команды на протяжении всего года!
На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моем сердце ❤», – написал Грицюк в социальной сети.
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