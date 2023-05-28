Грицюк попрощался с «Авангардом»: «На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моем сердце»

Арсений Грицюк попрощался с «Авангардом» и болельщиками клуба.

22-летний форвард переходит в . Омичи не стали повторять контрактное предложение, которое сделал игроку клуб из Санкт-Петербурга.

«Омск, спасибо за нереальную поддержку команды на протяжении всего года!

На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моем сердце ❤», – написал в социальной сети.