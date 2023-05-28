Президент Латвии об успехе на ЧМ: «Мы вошли в четверку лучших хоккейных стран мира. Предложу нашему вратарю пост министра обороны»

Президент Латвии пошутил, что предложит вратарю сборной Шилову пост министра обороны.

Голкипер системы «Ванкувера» отразил 40 бросков из 41 в матче 1/4 финала против Швеции (3:1).

впервые в истории турнира вышла в полуфинал, где уступила Канаде (2:4). В матче за бронзовые медали команда под руководством Харийса Витолиньша сыграет с США.

«Это наше самое большое достижение в хоккее. Сейчас Латвия вошла в четверку лучших хоккейных стран мира.

Атмосфера в Риге была сумасшедшей. В Тампере то же самое, это отличное начало лета. Хоккей – спорт номер один в обеих странах. В других частях мира это футбол. Теперь финны должны поддержать Латвию.

Что касается игры нашего вратаря, то я предложу ему место министра обороны в следующем правительстве», – сказал Эгилс Левитс со смехом.

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