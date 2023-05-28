Президент Латвии об успехе на ЧМ: «Мы вошли в четверку лучших хоккейных стран мира. Предложу нашему вратарю пост министра обороны»

Теги болельщики Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Артур Шилов Хоккей

Президент Латвии пошутил, что предложит вратарю сборной Шилову пост министра обороны.

Голкипер системы «Ванкувера» Артур Шилов отразил 40 бросков из 41 в матче 1/4 финала против Швеции (3:1). 

Сборная Латвии впервые в истории турнира вышла в полуфинал, где уступила Канаде (2:4). В матче за бронзовые медали команда под руководством Харийса Витолиньша сыграет с США. 

«Это наше самое большое достижение в хоккее. Сейчас Латвия вошла в четверку лучших хоккейных стран мира. 

Атмосфера в Риге была сумасшедшей. В Тампере то же самое, это отличное начало лета. Хоккей – спорт номер один в обеих странах. В других частях мира это футбол. Теперь финны должны поддержать Латвию.

Что касается игры нашего вратаря, то я предложу ему место министра обороны в следующем правительстве», – сказал Эгилс Левитс со смехом. 

Исторический успех Латвии на ЧМ: вратарь из НХЛ, тренер Витолиньш и ни одного игрока из рижского «Динамо»

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7 комментариев

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sfilatov13
Силовс хороший турнир провёл
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-2
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Under
Ответ Al Al
как говорил Задорнов: Ну тупые
ну да, это же не в Госдуму нажимателей кнопок выбирать, это другое
+1
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