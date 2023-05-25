Вратарь Латвии Шилов отразил 40 бросков из 41 в четвертьфинале ЧМ-2023 со Швецией
Артур Шилов отразил 40 бросков в четвертьфинале ЧМ по хоккею.
Сборная Латвии обыграла сборную Швеции (3:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2023.
Голкипер латвийской команды Артур Шилов парировал 40 бросков из 41 в этой игре. Единственную шайбу вратарь пропустил во втором периоде от защитника Тимоти Лильегрена.
В первом периоде Шилов отразил 13 бросков, во втором – 12, в третьем – 15.
Больше всего бросков в составе шведской команды нанес защитник Джонатан Пудас – 6. По пять бросков выполнили форвард Фабиан Зеттерлунд и защитник Хенрик Теммернес.
В нынешнем сезоне Шилов выступал в системе «Ванкувера» и провел пять игр в НХЛ.
И контракт получше даст.
Кстати, они сейчас участвует в студии на каждом матче Латвии, просто удивительно здравомыслящий человек. В рамке был псих (по-хорошему))