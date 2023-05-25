Вратарь Латвии Шилов отразил 40 бросков из 41 в четвертьфинале ЧМ-2023 со Швецией

Теги Ванкувер Сборная Швеции по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Хенрик Теммернес Тимоти Лильегрен Фабиан Зеттерлунд Артур Шилов Джонатан Пудас Хоккей

Артур Шилов отразил 40 бросков в четвертьфинале ЧМ по хоккею.

Сборная Латвии обыграла сборную Швеции (3:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2023.

Голкипер латвийской команды Артур Шилов парировал 40 бросков из 41 в этой игре. Единственную шайбу вратарь пропустил во втором периоде от защитника Тимоти Лильегрена.

В первом периоде Шилов отразил 13 бросков, во втором – 12, в третьем – 15.

Больше всего бросков в составе шведской команды нанес защитник Джонатан Пудас – 6. По пять бросков выполнили форвард Фабиан Зеттерлунд и защитник Хенрик Теммернес.

В нынешнем сезоне Шилов выступал в системе «Ванкувера» и провел пять игр в НХЛ.

18 комментариев

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Art SM
Ответ ALEKS66
Все кто верит что этот ЧМ честный и чистый-ИДИОТЫ-Причем- с замашками Даунов. Ну поработайте на страну уже-скоты из верхушки?
41 нечестный бросок
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MaEn
Ванкувер явно поставит его вторым на следующий сезон.
И контракт получше даст.
+7
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K. Eropegov
Ответ Serge Vendino
Есть определенные правила использования иностранных фамилий в русском языке. Например, латышские имена и фамилии употребляются без с на конце, польские - с окончанием прилагательных и так же склоняются.. Сейчас от многих норм отходят, конечно, но обычно не добавляют с.
Ну как вам сказать. У нас в волейбольной лиге играл латвийский гражданин Денисс Петровс. Вот именно так его и писали.
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Рейтинг
Почему не Шиловс?
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Красно-Белый
У латышей подрос зверь в рамке
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Sergejs K
И ему только 22 исполнилось! Детский возраст для киперов. В минувшем сезоне стал основным в фарме "Ванкувера" в АХЛ, пять матчей в НХЛ провел. Как сказал его тёзка Ирбе, пару лет и будет в НХЛ в основе.
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Serge Vendino
Ответ Рейтинг
Почему не Шиловс?
Есть определенные правила использования иностранных фамилий в русском языке. Например, латышские имена и фамилии употребляются без с на конце, польские - с окончанием прилагательных и так же склоняются.. Сейчас от многих норм отходят, конечно, но обычно не добавляют с.
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Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Рейтинг
Почему не Шиловс?
Русская фамилия ибо. В России она без "с". Зинченко же не называли "Олександр", когда он за Уфу играл
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Karra
Ответ Красно-Белый
Ирбе был крут, Масальскис так себе, середняк
Нет, далеко не середняк. Не всегда стабильный - да. Ту же Швейцарию на ОИ в Сочи грохнул именно Эджа.
Кстати, они сейчас участвует в студии на каждом матче Латвии, просто удивительно здравомыслящий человек. В рамке был псих (по-хорошему))
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Сергей Орлов
Рома?)
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Direct free kick
Ну что шведофаны, что с лицом?
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GuruFutbola
Из сан тропе не стыдно пустить)
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Serge Vendino
Ответ K. Eropegov
Ну как вам сказать. У нас в волейбольной лиге играл латвийский гражданин Денисс Петровс. Вот именно так его и писали.
Ну это значит были журналисты такие, явно не в ссср обученные. Или он сам просил, как Гончаренко-Ганчаренко футбольный тренер
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iron_m
Ответ Serge Vendino
Есть определенные правила использования иностранных фамилий в русском языке. Например, латышские имена и фамилии употребляются без с на конце, польские - с окончанием прилагательных и так же склоняются.. Сейчас от многих норм отходят, конечно, но обычно не добавляют с.
Как раз латышские употребляются полностью, нафига от них "с" отрезать? А вот латышами адаптированные - от Шиловса до Андерсонса - другой разговор.
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lllxxxyyy
Ответ ALEKS66
Все кто верит что этот ЧМ честный и чистый-ИДИОТЫ-Причем- с замашками Даунов. Ну поработайте на страну уже-скоты из верхушки?
40 нечестных сейвов Шилова
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Sergejs Fedotovs
Ответ Красно-Белый
У латышей подрос зверь в рамке
Приятно смотреть, что поколения вратарей сменяются быстро. До этого был Масальскис, перед ним Ирбе. Почти без пробелов идём. Очень жаль Киви, сейчас было бы лучшее поколение из связки Кивлениекс-Шиловс-Мерзликинс
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Красно-Белый
Ответ Sergejs Fedotovs
Приятно смотреть, что поколения вратарей сменяются быстро. До этого был Масальскис, перед ним Ирбе. Почти без пробелов идём. Очень жаль Киви, сейчас было бы лучшее поколение из связки Кивлениекс-Шиловс-Мерзликинс
Ирбе был крут, Масальскис так себе, середняк
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