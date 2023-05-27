США 12 раз играли в полуфинале ЧМ после введения плей-офф в 1992-м – и ни разу не выиграли. Последнее чемпионство было 63 года назад
США12 раз играли в полуфинале чемпионата мира после введения плей-офф в 1992-м.
За эти 12 матчей у американцев нет ни одной победы. Сегодня США уступили Германии (3:4 ОТ) в 1/2 финала ЧМ-2023.
В последний раз сборная США становилась чемпионом мира в 1960 году, выиграв турнир в рамках Олимпиады.
Единственная победа на отдельном чемпионате мира была в 1933 году.
а ведь хоккей в США на достойном уровне.
и замечу, что местная федерация не сходит с ума по этому поводу😁
12 попыток и ноль выходов в финал.
самая неудачливая сборная.