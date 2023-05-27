США 12 раз играли в полуфинале ЧМ после введения плей-офф в 1992-м – и ни разу не выиграли. Последнее чемпионство было 63 года назад

США12 раз играли в полуфинале чемпионата мира после введения плей-офф в 1992-м.

За эти 12 матчей у американцев нет ни одной победы. Сегодня США уступили Германии (3:4 ОТ) в 1/2 финала ЧМ-2023.

В последний раз сборная США становилась чемпионом мира в 1960 году, выиграв турнир в рамках Олимпиады.

Единственная победа на отдельном чемпионате мира была в 1933 году.