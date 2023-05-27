США 12 раз играли в полуфинале ЧМ после введения плей-офф в 1992-м – и ни разу не выиграли. Последнее чемпионство было 63 года назад

Теги Сборная США по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

США12 раз играли в полуфинале чемпионата мира после введения плей-офф в 1992-м.

За эти 12 матчей у американцев нет ни одной победы. Сегодня США уступили Германии (3:4 ОТ) в 1/2 финала ЧМ-2023. 

В последний раз сборная США становилась чемпионом мира в 1960 году, выиграв турнир в рамках Олимпиады.

Единственная победа на отдельном чемпионате мира была в 1933 году.

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11 комментариев

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KillFish
Понятно, что ЧМ по хоккею это второсортный турнир, но все равно даже удивительно что США ни разу не играли в финале там с 1992 года, а выигрывали аж 1960 в последний раз. Учитывая, сколько у них хороших игроков и как развит хоккей в стране
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Stanley Cup
Наверное это был самый слабый (на бумаге) соперник из всех 12 случаев. И всё равно проигрыш, прям проклятие какое-то
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Олег Мохов
Байден потребует создать звезно-полосатую машину и назначит базовый клуб.
+5
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну это карма им раз за разом прилетает за такое отношение к турниру
+4
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Defensore
Ответ KillFish
Понятно, что ЧМ по хоккею это второсортный турнир, но все равно даже удивительно что США ни разу не играли в финале там с 1992 года, а выигрывали аж 1960 в последний раз. Учитывая, сколько у них хороших игроков и как развит хоккей в стране
после победы в этом второсортном турнире радовались бы как дети
+5
-1
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цэсемьэр
90 лет без побед😱
а ведь хоккей в США на достойном уровне.
и замечу, что местная федерация не сходит с ума по этому поводу😁
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Mi4eL
Вот это конечно серия неудачная ..
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RembaXXX
Вроде и классный хоккей показывают раз за разом, не везет, наверное где то.
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Огюст
Хотелось бы завтра что б Латыши победили Американцев в матче за бронзу и хоккеисты Сша уехали домой с ЧМ "не солоно хлебавши " !
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несахар
какой то злой рок американцев преследует.
12 попыток и ноль выходов в финал.
самая неудачливая сборная.
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Snow11
"Чикаго кабс" -проклятье один в один))))
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