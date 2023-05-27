Тренер Латвии о судьях матча с Канадой на ЧМ: «Надеюсь, они больше не будут работать на турнире»

Помощник главного тренера сборной Латвии раскритиковал судей матча с Канадой.

Матч полуфинала чемпионата мира с Канадой (2:4) работали финн Микко Каукокари и американец Шон Макфарлейн.

«Я даже не могу раскрыть все свои чувства. Конечно, я разочарован. Вряд ли кто-то думал, что у нас есть шанс против великой Канады. Однако мы вели 2:1 и проиграли. Я плохо себя чувствую.

Потом была эта парочка судей. Я надеюсь, что они больше не будут работать на этом турнире», – сказал Петтери Нуммелин.