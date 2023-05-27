Тренер Латвии о судьях матча с Канадой на ЧМ: «Надеюсь, они больше не будут работать на турнире»

Теги Петтери Нуммелин Сборная Канады по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Микко Каукокари Хоккей

Помощник главного тренера сборной Латвии раскритиковал судей матча с Канадой.

Матч полуфинала чемпионата мира с Канадой (2:4) работали финн Микко Каукокари и американец Шон Макфарлейн.

«Я даже не могу раскрыть все свои чувства. Конечно, я разочарован. Вряд ли кто-то думал, что у нас есть шанс против великой Канады. Однако мы вели 2:1 и проиграли. Я плохо себя чувствую.

Потом была эта парочка судей. Я надеюсь, что они больше не будут работать на этом турнире», – сказал Петтери Нуммелин.

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10 комментариев

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BW_world
Началось)
У Латвии шансов в большинстве было не меньше,чем у Канады
К чему это нытье?
+18
-2
+16
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Garikus89
Русских не обвинили? Забыли методичку чтоль?)
+13
-2
+11
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Curry30
проиграли 15 составу канады и ноют))))
+10
-3
+7
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Алексей Курпас
Надо было забивать при игре 5-3
+6
0
+6
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zenitka
Судейство не при чем,просто в 3-м периоде латыши подсели и все
+5
0
+5
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Фетисов и голубая тряпочка или Выборы, конечно, ни при чём
Ответ Алексей Курпас
Надо было забивать при игре 5-3
Так они даже по воротам не бросали в тот момент. Вообще не понятно, почему не попытались оторваться в счете. За что и поплатились...
+3
0
+3
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Rudenzik
Он так ноет, как-будто их убивали судьи всю игру, это несерьёзно и надо уметь проигрывать, выдали ещё один матч жизни, но Канада есть Канада
+2
0
+2
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alklimov2018
Ну здесь говорят эмоции. Кануки в свою силу, Латвия надо было цепляться за третий, но либо не рискнули откатиться при своих трибунах, либо технически не продавили.
0
0
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