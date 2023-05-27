Форвард Латвии Аболс раскритиковал судью из США после поражения от Канады: «Два года не видим уважения с его стороны»

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Родриго Аболс Хоккей

Родриго Аболс раскритиковал судью из США после поражения от Канады (2:4).

На полуфинальном матче чемпионата мира работали финн Мико Каукокари и американец Шон Макфарлейн.

«Всегда говорят, что канадцы большие и сильные, но сегодня они пытались проделывать различные трюки.

Очень удивлюсь, если этот американский судья вновь будет работать на нашей игре. Уже два года мы не видим с его стороны никакого уважения», – сказал форвард сборной Латвии.

В прошлом году Макфарлейн работал на трех матчах Латвии. Дважды команда проиграла – Финляндии и Чехии. И выиграла у Великобритании. В этом году Макфарлейн обслужил четыре матча Латвии — со Швецией, Канадой, Казахстаном и Швейцарией.

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7 комментариев

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Олег Усов
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заныли лайбусы-) 5 на 3 играли, так и не наиграли. дно.
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Strannix
Родриго чисто латышское имя)))
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Strannix
Судейство более чем ровное было.
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zenitka
Да вроде нормальное было судейство.Каких либо косяков в ту или иную сторону заметно не было
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DVS1
Прибалты, насмотревшись на украинцев, некоторую часть негров и лгбт подумали" "чем мы хуже" и тоже затребовали уважения. Правда их все равно никто не заметит, даже если детей "Родригами" называть
+6
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Эскалация добра
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Было пару моментов в 3 пере,когда арбитры откровенно закрыли глаза на явные нарушения канадцев.Кстати, этот же судья неплохо так подсудил Латвии в игре с Казахстаном.Так что Макфарлейн дал,Макфарлейн забрал как грица.
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