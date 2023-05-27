Форвард Латвии Аболс раскритиковал судью из США после поражения от Канады: «Два года не видим уважения с его стороны»

Родриго Аболс раскритиковал судью из США после поражения от Канады (2:4).

На полуфинальном матче чемпионата мира работали финн Мико Каукокари и американец Шон Макфарлейн.

«Всегда говорят, что канадцы большие и сильные, но сегодня они пытались проделывать различные трюки.

Очень удивлюсь, если этот американский судья вновь будет работать на нашей игре. Уже два года мы не видим с его стороны никакого уважения», – сказал форвард сборной Латвии.

В прошлом году Макфарлейн работал на трех матчах Латвии. Дважды команда проиграла – Финляндии и Чехии. И выиграла у Великобритании. В этом году Макфарлейн обслужил четыре матча — со Швецией, , Казахстаном и Швейцарией.