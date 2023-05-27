Максим Афиногенов: «Бобровский творит чудеса. Ему понадобилось 2-3 года, чтобы найти свою игру»

Теги Флорида Сергей Бобровский Максим Афиногенов НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Максим Афиногенов оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли не сказать чтобы неожиданный. Клуб сделал правильные точечные приобретения в межсезонье. Тот же Мэттью Ткачак, который сделал последнюю серию.

Что касается выступления Сергея Бобровского, то ему тяжело было адаптироваться после другой команды, которая играла в более оборонительном стиле. Смена команды и последующая адаптация – это всегда очень трудно. Только кажется, что все просто, но на самом деле это не так.

Наконец-то и у него, и у «Флориды» все сошлось, и Сергей заиграл на своем уровне. Ему понадобилось 2-3 года, чтобы найти свою игру и творить чудеса», – сказал экс-форвард «Баффало» и «Атланта».  

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2 комментария

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ni
Не ему, а Флориде.
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Анатолий Волков
Какой профи Бобровский,насколько я понял,это не он искал свою игру.
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