Максим Афиногенов: «Бобровский творит чудеса. Ему понадобилось 2-3 года, чтобы найти свою игру»

Максим Афиногенов оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли не сказать чтобы неожиданный. Клуб сделал правильные точечные приобретения в межсезонье. Тот же Мэттью Ткачак, который сделал последнюю серию.

Что касается выступления Сергея Бобровского, то ему тяжело было адаптироваться после другой команды, которая играла в более оборонительном стиле. Смена команды и последующая адаптация – это всегда очень трудно. Только кажется, что все просто, но на самом деле это не так.

Наконец-то и у него, и у «Флориды» все сошлось, и Сергей заиграл на своем уровне. Ему понадобилось 2-3 года, чтобы найти свою игру и творить чудеса», – сказал экс-форвард «Баффало» и «Атланта».