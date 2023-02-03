Афиногенов считает Петербург хоккейным городом: «Там круто работают с болельщиками. Там атмосфера, приятно находиться на матчах»

Теги СКА болельщики Максим Афиногенов КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Хоккей

Максим Афиногенов назвал атмосферу на домашних матчах СКА лучшей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— За годы в вашей карьере, что изменилось в лиге?

— Все менялось в лучшую сторону. Лига развивалась, становится интереснее, больше людей стали следить за хоккеем.

Зрители — главный признак развития лиги. В этом смысле пандемия была самым грустным событием. Когда нет зрителей, исчезает смысл хоккея.

— Где лучшая атмосфера на трибунах в лиге?

— Не буду оригинальным, скажу, что это Питер. Там круто работают с болельщиками. Там атмосфера, много болельщиков. Сейчас Петербург — хоккейный город, там приятно находиться на матчах, – сказал экс-форвард СКА.

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