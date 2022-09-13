Чубаров об Овечкине в «Динамо»: «Не выпендривался совершенно. Бросок уже тогда проявлялся классный»

поделился воспоминаниями об игре с Александром Овечкиным за «Динамо».

– Вы застали в . Он, как кажется, сделан из железа и травмам не подвержен. В те юные годы он уже был машиной?

– Он всегда был крепким парнем с атлетичной фигурой. В локаутный сезон мы играли в одной тройке с ним и . Никто не знал, станет ли он такой машиной, как сейчас, но задатки были видны сразу. Было понятно, что хоккеистом он станет. А стал в итоге суперхоккеистом.

– Собственный «офис» у него тогда уже был?

– Нет, тогда он еще был как все. Везде!

– Какие тогда качества Овечкина бросались в глаза?

– Бросок уже тогда проявлялся классный. Скорость. Сейчас, понятно, годы постепенно берут свое, но в первые годы в НХЛ Саша был очень быстрым.

– А что касается человеческих качеств? Каким он был?

– Абсолютно нормальный парень. Веселый, не выпендривался совершенно.

– Сейчас, когда Овечкин идет за вечным рекордом Гретцки, чувствуете себя причастным к истории? Как-никак, центрили Александра Великого.

– Да ну нет, конечно. Там другие люди постарались. Мы вместе играли – не более того.

– Работая тренером, видите в ком-то из молодых талант такого же масштаба, как у Овечкина?

– Увидеть то, может быть, и можно какие-то задатки. Но станет ли он таким игроком? Реализует ли потенциал? Есть интересные ребята, имен, конечно, не назову. Но кто-то из молодежного хоккея во взрослый сразу вливается, кому-то нужно время, а есть те, кто никогда не пересечет эту черту. Нагрузки другие, хоккей другой. Но перспективные хоккеисты в России есть, – сказал тренер .