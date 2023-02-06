Афиногенов о рекламе: «На Красной площади навстречу шла компания, кто-то крикнул: «С метра». В этот же момент с другой стороны кто-то кричит: «Легко!»

Теги СКА Витязь Сборная России по хоккею Максим Афиногенов КХЛ Динамо Хоккей

Максим Афиногенов поделился воспоминаниями об участии в рекламе «С метра – легко!».

– Главный мем из истории КХЛ – реклама «С метра – легко!» с вашим участием. Расскажите о том, как она создавалась.

– Изначально был написан немножко другой сценарий, и когда начали снимать, получилось как-то немного уныло и неинтересно. По ходу придумали новый вариант.

Спросили у меня, как я на это смотрю и понимаю ли, какие будут последствия (смеется).

Добавили самоиронии и получилось, что уже больше десяти лет прошло, а эту рекламу до сих пор помнят. Мне кажется, прикольно получилось. 

– Наверняка вас эта фраза потом долго преследовала.

– Много было историй. Однажды шли с женой по Красной площади. Нам навстречу идет компания.

Кто-то из нее меня увидел и крикнул: «С метра…». И в этот же момент с другой стороны кто-то кричит «Легко!». До такого доходило (улыбается).

У рекламы должно было быть продолжение, вторая серия, но его не получилось снять – получил травму, – сказал бывший нападающий СКА, московского «Динамо» и «Витязя».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карпесов
Ответ Евгений Мешков
Человек, нанесший Гашеку психологическую травму)
Тогда вся их сборная получила травму. А
"Закрыто. Ключи у Хабибулина" - стало бессмертным.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
Ну честно говоря классная реклама, Максимка был весьма органичен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Мешков
Человек, нанесший Гашеку психологическую травму)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий