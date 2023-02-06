Афиногенов о рекламе: «На Красной площади навстречу шла компания, кто-то крикнул: «С метра». В этот же момент с другой стороны кто-то кричит: «Легко!»

поделился воспоминаниями об участии в рекламе «С метра – легко!».

– Главный мем из истории – реклама «С метра – легко!» с вашим участием. Расскажите о том, как она создавалась.

– Изначально был написан немножко другой сценарий, и когда начали снимать, получилось как-то немного уныло и неинтересно. По ходу придумали новый вариант.

Спросили у меня, как я на это смотрю и понимаю ли, какие будут последствия (смеется).

Добавили самоиронии и получилось, что уже больше десяти лет прошло, а эту рекламу до сих пор помнят. Мне кажется, прикольно получилось.

– Наверняка вас эта фраза потом долго преследовала.

– Много было историй. Однажды шли с женой по Красной площади. Нам навстречу идет компания.

Кто-то из нее меня увидел и крикнул: «С метра…». И в этот же момент с другой стороны кто-то кричит «Легко!». До такого доходило (улыбается).

У рекламы должно было быть продолжение, вторая серия, но его не получилось снять – получил травму, – сказал бывший нападающий , московского « » и « ».