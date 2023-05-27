Леонид Вайсфельд: «Главная проблема, связанная с Кравцовым, – слишком завышенные ожидания от его игры. От него ждут больше, чем он может»

Леонид Вайсфель прокомментировал возвращение форварда Виталия Кравцова в «Трактор».

В прошлом сезоне хоккеист играл в НХЛ за «Рейнджерс» и «Ванкувер».

– Если говорить про «Трактор», то вы не удивились, что Виталий Кравцов вернулся в КХЛ?

– Если бы Капризов вернулся, тогда да. А в случае Кравцова чего удивляться? Он не всегда попадал в состав не самого сильного клуба НХЛ. Наоборот, все логично.

– То, что Кравцов возвращается уже в который раз.

– Выглядит это, конечно, забавно. Но, с другой стороны, куда ему деваться? Не заканчивать ведь играть. Думаю, что главная проблема, связанная с Кравцовым, – это слишком завышенные ожидания от его игры.

От него ждут больше, чем он может. Вероятно, он сам себя считает топовым игроком. Но у него есть возможность это доказать.

Генменеджер «Трактора» Алексей Волков сказал, что Кравцов полон желания выйти на уровень ведущих игроков КХЛ. Вот и посмотрим, – сказал бывший гендиректор клубов КХЛ и эксперт.