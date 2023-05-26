Сейейс о Латвии на ЧМ: «Можно взять реванш у Канады за 0:6. Снаряд дважды в одну яму не падает»

Нормунд Сейейс прокомментировал успешное выступление сборной Латвии на ЧМ по хоккею.

Латвийцы впервые в истории турнира вышли в полуфинал, обыграв Швецию (3:1) в 1/4 финала. В матче за выход в финал команда под руководством сыграет с .

«Историческое и неожиданное событие для нашей сборной. Своей игрой хоккеисты заслужили играть в полуфинале. От матча к матчу игроки прибавляли и делали работу над ошибками.

Это прозвучит странно, но ключевой матч на чемпионате мира был против Канады, где мы проиграли 0:6. Лучше холодный душ получить в первой игре, чем в последней.

Тренерский штаб перестроил игру, хоккеисты начали играть более самоотверженно. Где не получалось забивать шайбы красиво – через комбинации, заносили с мясом. Блокировали много атак соперников, головой даже отбивали шайбу. Где случались проблемы и провалы, выручал вратарь.

В общем, коллектив от матча к матчу прибавлял. Закономерно обыграли Швецию в четвертьфинале. Все эксперты говорили, что против агрессивной игры шведы не выдержат, так и получилось.

Даже пятиминутное удаление Латвия героически отыграла. После игры со Швецией есть уверенность, что все по силам. Можно взять реванш у канадской сборной за поражение в первом туре. Как говорится, снаряд дважды в одну яму не падает.

Канаду видели, после поражения 0:6 выводы сделаны. На кураже можно их победить», – сказал бывший главный тренер рижского «Динамо» .

Латвия выбила шведов – главная сенсация ЧМ-2023! А еще Швейцария слилась в четвертьфинале