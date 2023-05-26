Сейейс о Латвии на ЧМ: «Можно взять реванш у Канады за 0:6. Снаряд дважды в одну яму не падает»

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Латвии по хоккею Нормунд Сейейс ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Хоккей

Нормунд Сейейс прокомментировал успешное выступление сборной Латвии на ЧМ по хоккею.

Латвийцы впервые в истории турнира вышли в полуфинал, обыграв Швецию (3:1) в 1/4 финала. В матче за выход в финал команда под руководством Харийса Витолиньша сыграет с Канадой.

«Историческое и неожиданное событие для нашей сборной. Своей игрой хоккеисты заслужили играть в полуфинале. От матча к матчу игроки прибавляли и делали работу над ошибками.

Это прозвучит странно, но ключевой матч на чемпионате мира был против Канады, где мы проиграли 0:6. Лучше холодный душ получить в первой игре, чем в последней. 

Тренерский штаб перестроил игру, хоккеисты начали играть более самоотверженно. Где не получалось забивать шайбы красиво – через комбинации, заносили с мясом. Блокировали много атак соперников, головой даже отбивали шайбу. Где случались проблемы и провалы, выручал вратарь.

В общем, коллектив от матча к матчу прибавлял. Закономерно обыграли Швецию в четвертьфинале. Все эксперты говорили, что против агрессивной игры шведы не выдержат, так и получилось.

Даже пятиминутное удаление Латвия героически отыграла. После игры со Швецией есть уверенность, что все по силам. Можно взять реванш у канадской сборной за поражение в первом туре. Как говорится, снаряд дважды в одну яму не падает.

Канаду видели, после поражения 0:6 выводы сделаны. На кураже можно их победить», – сказал бывший главный тренер рижского «Динамо» Сейейс.

Латвия выбила шведов – главная сенсация ЧМ-2023! А еще Швейцария слилась в четвертьфинале

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5 комментариев

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цэсемьэр
у вас там не яма, а пропасть😆
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sharlelaluz
В латышскую яму и двух снарядов много...
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#nikon
Латвия даст бой. Возможно даже первыми откроют счёт, но в итоге проиграют 2:5.
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Вадим flanec
Снаряд два раза в одну яму не падает? Ну это смотря кто и как стреляет.
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bufyar
Еще как падает.И этому есть масса примеров.
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