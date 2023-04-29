Михаил Мамиашвили: «Дай Бог, чтобы мы гордились не Кубками Стэнли, таская их на Красную площадь, а Кубком Гагарина. Чтобы его за счастье считали увидеть в Вашингтоне»

Теги Ак Барс ЦСКА Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Михаил Мамиашвили ТАСС Хоккей

Михаил Мамиашвили надеется, что люди будут гордиться победой в Кубке Гагарина, а не в Кубке Стэнли.

ЦСКА победил «Ак Барс» со счетом 4-3 в финальной серии плей-офф КХЛ и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

«Я особо наблюдал за этим сражением.

И в тяжелейшее время, в бытность начальником ЦСКА, старался оказывать хоккейному клуб поддержку, уделять внимание.

Хоккейная традиция продолжается. Дай Бог, чтобы мы гордились не Кубками Стэнли, таская их на Красную площадь, а Кубком Гагарина.

Чтобы пришло то время, когда его за счастье считали бы увидеть в Вашингтоне», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

ЦСКА – чемпион! Самый титулованный русский клуб в истории с самым дорогим составом в лиге

12 комментариев

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Maluma Amulam
Спорц , прекращай маразм постить, надоело
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Enich
Для этого нужно развивать лигу. А вы, по привычке, развиваете карманы чиновников. Чем тут гордиться?
+10
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Остап Бендер
Да-да, американская молодёжь, бросая университетские команды, бежит за малейшим шансом хотя бы в ВХЛ. Чемпионат мира давно перестали проводить, потому что КХЛ не согласна делать перерыв в календаре, а смотреть на дворовых хоккеистов никому не интересно.
Престижные "Везиннна-мрась-трофи" и "Лец ми спик Харт трофи" являются мечтой любого хоккеиста! НХЛ переименовывается с горя в Нью-васюки Хоккейная Лига...
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Олег Мохов
опа,вот и мишико из опг свои пять коппек вставил
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slow focus
дай бог, чтобы чинуши в петрозаводске недвижку покупали, а не во флориде
+6
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Hk TRAKTOR
Надеюсь мы будем гордиться не маркой "форд" которую продают в нашей стране, а маркой "лада" которую захотят купить в Америке
+4
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Melnikov1968
А что, гордиться победой в Кубке Стэнли это как-то зазорно, стыдно, недостойно? Выиграть и тот, и другой кубок почётно. Посыл абсолютно бестолковый, как и голова человека, который это произнёс.
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pztpzhmx66
Ну он то куда 🤦🏼‍♂️
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Олег
Ага Овечкин Кубок Гагарина, в Вашингтон привезёт. И все набегут. 🤣
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_Абырвалг_
А-А-А-А-А-А !
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Сельмаш1930
Что тут обижаться или обращать внимание на глупые слова абсолютно далёкого человека от хоккея, который ещё профессионально любит пообжимать и полапать других мужиков
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