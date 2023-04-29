Михаил Мамиашвили: «Дай Бог, чтобы мы гордились не Кубками Стэнли, таская их на Красную площадь, а Кубком Гагарина. Чтобы его за счастье считали увидеть в Вашингтоне»
Михаил Мамиашвили надеется, что люди будут гордиться победой в Кубке Гагарина, а не в Кубке Стэнли.
ЦСКА победил «Ак Барс» со счетом 4-3 в финальной серии плей-офф КХЛ и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.
«Я особо наблюдал за этим сражением.
И в тяжелейшее время, в бытность начальником ЦСКА, старался оказывать хоккейному клуб поддержку, уделять внимание.
Хоккейная традиция продолжается. Дай Бог, чтобы мы гордились не Кубками Стэнли, таская их на Красную площадь, а Кубком Гагарина.
Чтобы пришло то время, когда его за счастье считали бы увидеть в Вашингтоне», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.
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