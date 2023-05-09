Андрей Коваленко о КХЛ: «Равенство команд – главное, что нам предстоит взять в НХЛ. У нас 4-5 фаворитов, у них – минимум 20»
Андрей Коваленко считает, что КХЛ нужно брать пример с НХЛ в плане равенства команд.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли во втором раунде не представлен ни один обладатель трофея за период с 2007 по 2022 годы.
– Следите за розыгрышем Кубка Стэнли?
– Насколько позволял рабочий график, старался не пропускать матчи розыгрыша Кубка Гагарина. Сейчас в России клубного хоккея нет, поэтому обращаю внимание и на НХЛ.
– Главная неудача плей-офф?
– Быстрый вылет действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо». Команда, которая в прошлом сезоне доминировала и остановила «Тампу» в одном шаге от звания команды-династии, сохранила состав, но не игру.
Но вылет «Колорадо» не назвал бы сенсацией. Это в КХЛ есть 4-5 команд, о которых ты еще летом знаешь, что весной они будут играть в полуфиналах, – ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Магнитка» и, наверное, «Авангард».
В НХЛ таких фаворитов – минимум два десятка, и у всех примерно равные шансы побороться за Кубок Стэнли. «Тампа» которая два года подряд брала Кубок Стэнли, – редкое исключение. И, кстати, после прошлогоднего поражения от «Колорадо» в финале она тоже вылетела в первом раунде.
Да, у нас в КХЛ прошел хороший сезон. Но вот самое главное, что нам предстоит взять в НХЛ, – равенство команд, а значит, непредсказуемость. Пока ее в КХЛ, к сожалению, нет, – сказал олимпийский чемпион.
Только вот отчего то не по территориальной принадлежности
Между НХЛ и КХЛ пропасть растет день за днем.
Коваленко, ты "аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово!"
то-то в КХЛ драфтов расширения не было, да? ;)