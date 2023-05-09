Андрей Коваленко о КХЛ: «Равенство команд – главное, что нам предстоит взять в НХЛ. У нас 4-5 фаворитов, у них – минимум 20»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА СКА Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо Андрей Коваленко НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Андрей Коваленко считает, что КХЛ нужно брать пример с НХЛ в плане равенства команд.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли во втором раунде не представлен ни один обладатель трофея за период с 2007 по 2022 годы. 

– Следите за розыгрышем Кубка Стэнли?

– Насколько позволял рабочий график, старался не пропускать матчи розыгрыша Кубка Гагарина. Сейчас в России клубного хоккея нет, поэтому обращаю внимание и на НХЛ.

– Главная неудача плей-офф?

– Быстрый вылет действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо». Команда, которая в прошлом сезоне доминировала и остановила «Тампу» в одном шаге от звания команды-династии, сохранила состав, но не игру.

Но вылет «Колорадо» не назвал бы сенсацией. Это в КХЛ есть 4-5 команд, о которых ты еще летом знаешь, что весной они будут играть в полуфиналах, – ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Магнитка» и, наверное, «Авангард».

В НХЛ таких фаворитов – минимум два десятка, и у всех примерно равные шансы побороться за Кубок Стэнли. «Тампа» которая два года подряд брала Кубок Стэнли, – редкое исключение. И, кстати, после прошлогоднего поражения от «Колорадо» в финале она тоже вылетела в первом раунде.

Да, у нас в КХЛ прошел хороший сезон. Но вот самое главное, что нам предстоит взять в НХЛ, – равенство команд, а значит, непредсказуемость. Пока ее в КХЛ, к сожалению, нет, – сказал олимпийский чемпион.

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39 комментариев

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Crenk
У нас у кого Нефть и газ тот и рулит
Только вот отчего то не по территориальной принадлежности
+33
-1
+32
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Dr. Heisenberg
Между НХЛ и КХЛ пропасть и она только растет.
+33
-2
+31
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fantazer812
Ответ Andy
Пропасть)))Никогда в КХЛ такое идиотизма не будет, что лидеры в плей офф летят в одну калитку аутсайдерам.
Давно «интрига» и «непредсказуемость» стали словами, имеющими негативное значение?
+24
0
+24
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Кавабунга Шреддоголовый
А еще в НХЛ есть то, чего в КХЛ не будет примерно никогда. Истории Вегаса и Сиэтла. Кто-нибудь может представить, чтобы в КХЛ новый клуб в первый же сезон дошел до финала? Чтобы ему позволили набирать игроков из всех клубов?
Между НХЛ и КХЛ пропасть растет день за днем.
Коваленко, ты "аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово!"
+22
0
+22
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Bartez1986
а почему до сих пор не взяли?
+7
0
+7
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rabbitd12345
Ответ KRAN
Надеюсь что такой фигни у нас никогда не будет. Не должны команды так появляться. Хочешь чтобы появилась команда - начинай с нижних лиг и поднимайся до топов своими силами а не грабь другие клубы.
Как вы прокомментируете такой клуб, как Куньлунь?
+6
0
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заводчанин
Ответ Andy
Пропасть)))Никогда в КХЛ такое идиотизма не будет, что лидеры в плей офф летят в одну калитку аутсайдерам.
О том и речь, за океаном нету условных пяти команд которые точно будут играть в полуфиналах, там таких команд больше в 3 раза , этим плофф и интересней
+6
0
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fantazer812
Ответ KRAN
Надеюсь что такой фигни у нас никогда не будет. Не должны команды так появляться. Хочешь чтобы появилась команда - начинай с нижних лиг и поднимайся до топов своими силами а не грабь другие клубы.
А своими силами это как и за счет чего?
+6
0
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Jibz Jibz
Ответ KRAN
Надеюсь что такой фигни у нас никогда не будет. Не должны команды так появляться. Хочешь чтобы появилась команда - начинай с нижних лиг и поднимайся до топов своими силами а не грабь другие клубы.
пс, Адмирал так появлялся
+6
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Руслан Х
Аполитично рассуждает.😉
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Владимир
Золотые слова..
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senomar
Недостижимо
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rd_doc
этого не будет никогда
+3
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Виктор Дубов
Ответ KRAN
Единственный вариант уравнять клубы в России это уменьшение потолка примерно вдвое. И то некоторые команды еле-еле набирают денег на нынешний пол зарплат. Заодно будет интересно посмотреть кто из нынешних топ игроков останется в КХЛ.
Практически всё и останутся. Так как большинство топов КХЛ не смогли играть в НХЛ.
+3
0
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Alejandro Rodriguez
Ответ Роман Кротов
В данный момент неуместно сопоставлять уровни КХЛ и НХЛ, так как Национальная хоккейная лига-это самая сильная лига в мире, а КХЛ-второстепенная, другая по значимости. Если внимательно проанализировать ситуацию, сопоставить реальность и факты, то кто-нибудь может сказать о том, что новичок КХЛ-тольяттинская Лада, способна с ходу пробиться в общий финал розыгрыша плей-офф или выиграть главный трофей лиги. Или взять тот же красноярский Сокол, который пока не вступил в КХЛ, но высказывал свою заинтересованность в том, чтобы пополнить состав сильнейшей лиги России!? Даже, если провести некие параллели между Соколом и Ладой, новичками НХЛ, Сиэтлом и Вегасом, то заокеанские команды сильнее в разы. При проведении выставочных матчей победа будет за последними, причем с ярко обусловленными разгромными счетами.
А кто говорит, что в КХЛ команды сильнее?
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fantazer812
Ответ KRAN
За счёт школы, спонсоров.
Если к КХЛ такое еще подходит, то к национальной-никак
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парэдокс
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А еще в НХЛ есть то, чего в КХЛ не будет примерно никогда. Истории Вегаса и Сиэтла. Кто-нибудь может представить, чтобы в КХЛ новый клуб в первый же сезон дошел до финала? Чтобы ему позволили набирать игроков из всех клубов? Между НХЛ и КХЛ пропасть растет день за днем. Коваленко, ты "аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово!"
//«Чтобы ему позволили набирать игроков из всех клубов?»
то-то в КХЛ драфтов расширения не было, да? ;)
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Alex Redskin
Ответ Виктор Дубов
Практически всё и останутся. Так как большинство топов КХЛ не смогли играть в НХЛ.
Кроме НХЛ и КХЛ в мире хоккейных лиг нету?
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хОКкейный батя
Роман против
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v_sink
потому в НХЛ и посещаемость
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Роман Кротов
В данный момент неуместно сопоставлять уровни КХЛ и НХЛ, так как Национальная хоккейная лига-это самая сильная лига в мире, а КХЛ-второстепенная, другая по значимости. Если внимательно проанализировать ситуацию, сопоставить реальность и факты, то кто-нибудь может сказать о том, что новичок КХЛ-тольяттинская Лада, способна с ходу пробиться в общий финал розыгрыша плей-офф или выиграть главный трофей лиги. Или взять тот же красноярский Сокол, который пока не вступил в КХЛ, но высказывал свою заинтересованность в том, чтобы пополнить состав сильнейшей лиги России!? Даже, если провести некие параллели между Соколом и Ладой, новичками НХЛ, Сиэтлом и Вегасом, то заокеанские команды сильнее в разы. При проведении выставочных матчей победа будет за последними, причем с ярко обусловленными разгромными счетами.
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rabbitd12345
Предстоит взять? Это они после 15 лет поняли? Иногда лучше промолчать, чем что-то говорить
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KRAN
Единственный вариант уравнять клубы в России это уменьшение потолка примерно вдвое. И то некоторые команды еле-еле набирают денег на нынешний пол зарплат. Заодно будет интересно посмотреть кто из нынешних топ игроков останется в КХЛ.
+2
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Denis Dudin
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А еще в НХЛ есть то, чего в КХЛ не будет примерно никогда. Истории Вегаса и Сиэтла. Кто-нибудь может представить, чтобы в КХЛ новый клуб в первый же сезон дошел до финала? Чтобы ему позволили набирать игроков из всех клубов? Между НХЛ и КХЛ пропасть растет день за днем. Коваленко, ты "аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово!"
Могу представить, только для этого нужно поднять пол до 700. Пол 700, потолок 900 без всяких доп плюшек и пусть останется 10-12 команд, зато не будет откровенных аутсайдеров. КХЛ давно пора разделить по финансовым возможностям
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Виктор Дубов
Ответ Alex Redskin
Кроме НХЛ и КХЛ в мире хоккейных лиг нету?
Там зарплаты ещё меньше а налоги больше чем у нас.
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