Пол Морис вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2002 года. Пауза в 21 год – самая длинная в истории НХЛ для тренеров

Главный тренер «Флориды» Пол Морис вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2002 года.

«Пантерс» обыграли «Каролину» в финале Восточной конференции (4-0).

В 2002 году дошел до финала Кубка Стэнли с «Харрикейнс», обыграв «Торонто» в финале Востока (4-2). Это последний раз на сегодня, когда «Лифс» играли в финале конференции.

В главном финале « » уступила «Детройту» под руководством (1-4).

21 год между двумя очередными финалами в карьере – рекордная пауза в для главных тренеров.

У Боумэна между первым и последним финалами в карьере (1968 с «Сент-Луисом» и 2002 с «Детройтом») прошло 34 года, но пауза между двумя очередными не превышала 13 лет.