Пол Морис вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2002 года. Пауза в 21 год – самая длинная в истории НХЛ для тренеров

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Главный тренер «Флориды» Пол Морис вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2002 года.

«Пантерс» обыграли «Каролину» в финале Восточной конференции (4-0). 

В 2002 году Морис дошел до финала Кубка Стэнли с «Харрикейнс», обыграв «Торонто» в финале Востока (4-2). Это последний раз на сегодня, когда «Лифс» играли в финале конференции. 

В главном финале «Каролина» уступила «Детройту» под руководством Скотти Боумэна (1-4). 

21 год между двумя очередными финалами в карьере – рекордная пауза в НХЛ для главных тренеров. 

У Боумэна между первым и последним финалами в карьере (1968 с «Сент-Луисом» и 2002 с «Детройтом») прошло 34 года, но пауза между двумя очередными не превышала 13 лет. 

 

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