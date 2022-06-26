Игрок рассказал о диалоге с после силового приема.

Капитан принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

В одном из эпизодов первого тайма Майк Крапивников попытался толкнуть хоккеиста, но сам же оказался на газоне в результате столкновения.

«Я прогнозировал силовой, знал, что буду с ним на фланге, и готовил этот силовой прием. Угорал в раздевалке, либо он меня, или я подловлю, чтобы он отлетел, а потом буду прятаться и бегать на поле, чтобы он меня не поймал. Отлетел, видели, как?

Как ощущения? Ну не как под поезд, но он крепкий просто. Подловить хотелось. Я ему говорю: «Саня, ты что, кирпич?»… После этого он быстро забил», – сказал Крапивников.

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