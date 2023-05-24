Лавиолетт об Овечкине: «Он как Мохаммед Али, как Том Брэди. Мне нравилось с ним работать, я наслаждался каждой минутой»

Питер Лавиолетт сравнил Александра Овечкина с Мохаммедом Али и Томом Брэди.

Экс-тренер «Вашингтона» высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Кэпиталс» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории (822 шайбы). Впереди только Гретцки – 894 гола.

возглавлял «Вашингтон» с 2020 по 2023 год.

«Команда пытается побеждать, а Овечкин гонится за рекордом? За три года ни разу не было речи о том, что цель только в том, чтобы Ови забивал голы. Он не такой. Хочет ли он забивать голы? Да, и я рад этому.

Это был мой первый шанс познакомиться с Ови, я знал его и раньше, но я думаю, что когда работаешь с кем-то, то по-настоящему узнаешь его. Я очень уважаю его как человека, как игрока, за то, как он играет в хоккей.

Если вы подумаете о том, что он собирается сделать в своей карьере, – есть шанс, что он станет номером один по забитым голам. И я не знаю, как далеко он продвинется в этом списке, но он, вероятно, войдет в топ-3 и по количеству хитов.

Он хороший человек, мне нравилось с ним работать. Я провел с ним много замечательных моментов, я смог тренировать его. Он просто действительно хороший человек.

Я наслаждался каждой минутой. Я оглянусь назад на свою карьеру, и будут вещи, про которые я скажу: «Я был рад сделать это, я был действительно счастлив, что смог сделать это». Я был действительно счастлив, что работал с ним в течение трех лет, и это правда.

Он как Мохаммед Али, он как Том Брэди, он как Бейб Рут. Когда он закончит, он побьет рекорд – я думаю, что он это сделает, если останется здоровым. Никто и не думал, что этот рекорд может быть побит», – сказал бывший главный тренер « ».