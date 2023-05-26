Назаров об отстранении России: «Все просто: на Западе боятся, что наша сборная может выиграть ЧМ. Газ и нефть из России никто не отменяет»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею бизнес Сборная Беларуси по хоккею Андрей Назаров ЧМ по хоккею Политика Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Андрей Назаров считает, что ИИХФ отстранила сборную России, так как Запад ее боится.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года.

Уже известно, что команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24. 

ИИХФ называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров. 

«Лично мне непонятно, почему для нашей страны в ИИХФ просто берут и отменяют хоккей. Думаю, все просто: на Западе боятся, что сборная России может выиграть чемпионат мира.

Очень странное и непонятное решение, изначально смешали политику со спортом, а теперь мы видим унылые полуфиналы. Вы, например, можете представить футбольный мундиаль без сборной Аргентины, Бразилии или Германии?

Посмотрите, никто не отменяет газ и нефть из России. Причем по любым ценам. И никогда не отменит. А тут решили отыграться на хоккее и говорят, что это не политическое решение, просто смешно это слышать.

На мой взгляд, Россия могла бы выставить на чемпионат мира две сборные своей страны, у нас много звезд. Организаторы нас просто испугались. Побоялись, что мы станем чемпионами. Безусловно, мы были бы в финале.

Так что новый французский старче Люк Тардиф лукавит. Так и скажите: «Мы боимся Россию и не хотим видеть ее чемпионом». Кстати, сборная Беларуси, которую тоже отстранили от турнира по политическим причинам, тоже не затерялась бы и выступила достойно», – сказал бывший тренер клубов КХЛ. 

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6 комментариев

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NaGLiY
Если я чешу в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
+9
0
+9
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Oleg Olegov
Ну а как иначе было прервать эту тысячелетнюю гегемонию Красной машины ротенберга?!
+5
0
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vizaslayer
Нет нууу даааа, нооо возможнооооо и неет ) а в целом может быть. ))
+2
0
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Vano from Tbilisi
Ну тащемта газ и нефть отменяют постепенно)) Пусть у лехи миллера поинтересуется
+1
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Savardus
Газа в этом году купили на 2 миллиарда долларов меньше
Нефти на 4.5 миллиарда долларов меньше. ( в сравнении с тем же периодом прошлого года)

Я иногда завидую ограниченным и глупым людям, такими как Назаров. Живут в своем мирке и хоть бы хны
+1
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Виталий Желтоусов
Ну выиграет Россия чемпионат мира - и что?
Почему запад должен этого бояться?
и при чем тут газ?
Все отлично понимают что это политическая блокада РФ, а слова чинуш из ИИХФ это...
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