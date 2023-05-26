Назаров об отстранении России: «Все просто: на Западе боятся, что наша сборная может выиграть ЧМ. Газ и нефть из России никто не отменяет»

Андрей Назаров считает, что ИИХФ отстранила сборную России, так как Запад ее боится.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года.

Уже известно, что команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров.

«Лично мне непонятно, почему для нашей страны в ИИХФ просто берут и отменяют хоккей. Думаю, все просто: на Западе боятся, что сборная России может выиграть чемпионат мира.

Очень странное и непонятное решение, изначально смешали политику со спортом, а теперь мы видим унылые полуфиналы. Вы, например, можете представить футбольный мундиаль без сборной Аргентины, Бразилии или Германии?

Посмотрите, никто не отменяет газ и нефть из России. Причем по любым ценам. И никогда не отменит. А тут решили отыграться на хоккее и говорят, что это не политическое решение, просто смешно это слышать.

На мой взгляд, Россия могла бы выставить на чемпионат мира две сборные своей страны, у нас много звезд. Организаторы нас просто испугались. Побоялись, что мы станем чемпионами. Безусловно, мы были бы в финале.

Так что новый французский старче Люк Тардиф лукавит. Так и скажите: «Мы боимся Россию и не хотим видеть ее чемпионом». Кстати, сборная , которую тоже отстранили от турнира по политическим причинам, тоже не затерялась бы и выступила достойно», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.