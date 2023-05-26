Назаров об отстранении России: «Все просто: на Западе боятся, что наша сборная может выиграть ЧМ. Газ и нефть из России никто не отменяет»
Андрей Назаров считает, что ИИХФ отстранила сборную России, так как Запад ее боится.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года.
Уже известно, что команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
ИИХФ называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров.
«Лично мне непонятно, почему для нашей страны в ИИХФ просто берут и отменяют хоккей. Думаю, все просто: на Западе боятся, что сборная России может выиграть чемпионат мира.
Очень странное и непонятное решение, изначально смешали политику со спортом, а теперь мы видим унылые полуфиналы. Вы, например, можете представить футбольный мундиаль без сборной Аргентины, Бразилии или Германии?
Посмотрите, никто не отменяет газ и нефть из России. Причем по любым ценам. И никогда не отменит. А тут решили отыграться на хоккее и говорят, что это не политическое решение, просто смешно это слышать.
На мой взгляд, Россия могла бы выставить на чемпионат мира две сборные своей страны, у нас много звезд. Организаторы нас просто испугались. Побоялись, что мы станем чемпионами. Безусловно, мы были бы в финале.
Так что новый французский старче Люк Тардиф лукавит. Так и скажите: «Мы боимся Россию и не хотим видеть ее чемпионом». Кстати, сборная Беларуси, которую тоже отстранили от турнира по политическим причинам, тоже не затерялась бы и выступила достойно», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Нефти на 4.5 миллиарда долларов меньше. ( в сравнении с тем же периодом прошлого года)
Я иногда завидую ограниченным и глупым людям, такими как Назаров. Живут в своем мирке и хоть бы хны
Почему запад должен этого бояться?
и при чем тут газ?
Все отлично понимают что это политическая блокада РФ, а слова чинуш из ИИХФ это...