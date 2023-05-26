Крикунов о словах главы ИИХФ: «Что он несет? Ну зачем так врать? Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, лучше бы молчал. Мы скоро вернемся»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Политика Люк Тардиф Хоккей

Владимир Крикунов назвал враньем слова Тардифа о том, что отстранение России вне политики.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

Уже известно, что команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24. 

Международная федерация и президент Люк Тардиф называют отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров. 

«Что он несет? Ну зачем так врать открыто? Это самое прямое политическое решение. Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, поэтому лучше бы он молчал. Пусть дураков в зеркале ищет.

Мы скоро вернемся. Ничто не вечно под луной. Через год или полтора мы уже будем играть со всеми на чемпионате мира.

Не нужно волноваться или переживать. Без нас им тяжело», – сказал заслуженный тренер России. 

Глава ИИХФ об отстранении России и Беларуси: «Эти решения не являются политическими. Мы не принимаем никакого давления»

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4 комментария

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Эдуард Шмидт
Без нас им тяжело ? Точно тяжело ? Что то я не заметил по новостям, когда всю ночь Рига стояла на ушах , что им тяжело без нас. А швейцарцы, "молодцы2, ничего не скажешь. Чемпионы мира в лоховстве наряду с Тре Крунур . Надо ж было так подарить путевку латышам в плей офф , чтобы им дырявый бюджет чемпионата мира спасти . В итоге сами как всегда ни с чем остались.
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цэсемьэр
вот зачем туда возвращаться? в мире только одна сильная хоккейная организация, на которую можно равняться - это НХЛ.
ради Олимпиады? так сделайте достойную лигу, и ИИХФ с МОК сами приползут когда все успокоится.
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Эдуард Шмидт
Где мы там скоро вернемся ? С чего он решил? Всем странам , особенно не топ сборным, выгодно отсутствие России. У них наконец то шансы выпали хорошие на успех. И никто из них даже близко не хочет понимать, что всё это потому что во первых нет сильных России, и от части Беларуси, а во вторых , раз нет России, то есть нет мотивации, и в топ сборные потому никто из сильных не приезжает.
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Валерий Шаламеев
Ответ цэсемьэр
вот зачем туда возвращаться? в мире только одна сильная хоккейная организация, на которую можно равняться - это НХЛ. ради Олимпиады? так сделайте достойную лигу, и ИИХФ с МОК сами приползут когда все успокоится.
Нам котегорически туда ненадо
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