Крикунов о словах главы ИИХФ: «Что он несет? Ну зачем так врать? Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, лучше бы молчал. Мы скоро вернемся»

Владимир Крикунов назвал враньем слова Тардифа о том, что отстранение России вне политики.

Сборные России и были отстранены от всех турниров под эгидой весной 2022 года.

Уже известно, что команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

Международная федерация и президент Люк Тардиф называют отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров.

«Что он несет? Ну зачем так врать открыто? Это самое прямое политическое решение. Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, поэтому лучше бы он молчал. Пусть дураков в зеркале ищет.

Мы скоро вернемся. Ничто не вечно под луной. Через год или полтора мы уже будем играть со всеми на чемпионате мира.

Не нужно волноваться или переживать. Без нас им тяжело», – сказал заслуженный тренер России.

Глава ИИХФ об отстранении России и Беларуси: «Эти решения не являются политическими. Мы не принимаем никакого давления»