Тардиф о рейтинге ИИХФ и ЧМ-2023: «Россия и Беларусь получат такое же количество очков, сколько заработали после того, как покинули соревнования»

Сборная России после ЧМ-2023 получит столько же очков в рейтинг ИИХФ, сколько и год назад.

Об этом сообщил президент ИИХФ Люк Тардиф.

«Россия и Беларусь получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», – сказал Тардиф.

Напомним, сборные России и были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2022 и 2023 года.

Год назад Россия получила 1120 очков и сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ, несмотря на неучастие в ЧМ-2022.

Рейтинг учитывает результаты команд на ЧМ и Олимпиадах за последние четыре года. Топ-5 рейтинга после ЧМ-2022 остался неизменным по сравнению с состоянием на март после Олимпиады-2022.