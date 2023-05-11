Тардиф о рейтинге ИИХФ и ЧМ-2023: «Россия и Беларусь получат такое же количество очков, сколько заработали после того, как покинули соревнования»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Сборная России после ЧМ-2023 получит столько же очков в рейтинг ИИХФ, сколько и год назад.

Об этом сообщил президент ИИХФ Люк Тардиф.

«Россия и Беларусь получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», – сказал Тардиф.

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2022 и 2023 года.

Год назад Россия получила 1120 очков и сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ, несмотря на неучастие в ЧМ-2022. 

Рейтинг учитывает результаты команд на ЧМ и Олимпиадах за последние четыре года. Топ-5 рейтинга после ЧМ-2022 остался неизменным по сравнению с состоянием на март после Олимпиады-2022.

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