Павелски об 1-3 в серии с «Вегасом»: «Постараемся продолжить попытки посеять сомнения в их умах»

Теги Кубок Стэнли Даллас Джо Павелски НХЛ Вегас Хоккей

Джо Павелски высказался о победе «Далласа» над «Вегасом» в 4-м матче финала Запада.

Форвард «Старс» забросил шайбу в овертайме четвертого матча финала Запада против «Голден Найтс» (3:2 ОТ, 1-3). 

«В плей-офф всегда очень тонкая грань. Все идет хорошо, и вдруг раз – уже 0-3.

У нас было несколько поражений в овертаймах в этом году, хотя в этих матчах мы показывали хороший хоккей. Нужно просто продолжать играть в свою игру и верить в победу. 

Посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы воодушевлены, теперь немного отдохнем. Постараемся продолжить попытки посеять сомнения в их умах», – сказал Павелски

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2 комментария

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Иллидан73
Все правильно Кэп в таком возрасте самое главное это отдохнуть))
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Lanzar
Конечно не лучшая игра Вегаса, но все равно два загнали и проиграли только в овертайме. Плюс домашняя площадка и болельщики помогли Далласу. Думаю в следующей игре в Вегасе всё закончится.
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