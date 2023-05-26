Павелски об 1-3 в серии с «Вегасом»: «Постараемся продолжить попытки посеять сомнения в их умах»
Джо Павелски высказался о победе «Далласа» над «Вегасом» в 4-м матче финала Запада.
Форвард «Старс» забросил шайбу в овертайме четвертого матча финала Запада против «Голден Найтс» (3:2 ОТ, 1-3).
«В плей-офф всегда очень тонкая грань. Все идет хорошо, и вдруг раз – уже 0-3.
У нас было несколько поражений в овертаймах в этом году, хотя в этих матчах мы показывали хороший хоккей. Нужно просто продолжать играть в свою игру и верить в победу.
Посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы воодушевлены, теперь немного отдохнем. Постараемся продолжить попытки посеять сомнения в их умах», – сказал Павелски.
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