Павелски об 1-3 в серии с «Вегасом»: «Постараемся продолжить попытки посеять сомнения в их умах»

Джо Павелски высказался о победе «Далласа» над «Вегасом» в 4-м матче финала Запада.

Форвард « » забросил шайбу в овертайме четвертого матча финала Запада против « » (3:2 ОТ, 1-3).

«В плей-офф всегда очень тонкая грань. Все идет хорошо, и вдруг раз – уже 0-3.

У нас было несколько поражений в овертаймах в этом году, хотя в этих матчах мы показывали хороший хоккей. Нужно просто продолжать играть в свою игру и верить в победу.

Посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы воодушевлены, теперь немного отдохнем. Постараемся продолжить попытки посеять сомнения в их умах», – сказал .