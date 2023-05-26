Павелски разделил с Ришаром 5-е место по числу победных голов в истории плей-офф НХЛ (18)

Джо Павелски делит с Морисом Ришаром 5-е место по числу победных голов в плей-офф НХЛ.

Форвард « » забросил шайбу в овертайме четвертого матча финала Запада против « » (3:2 ОТ, 1-3).

В активе 38-летнего американца стало 73 шайбы в плей-офф в 180 играх за карьеру. Из них 18 стали победными в матчах.

По этому показателю делит 5-е место в истории лиги с .

Впереди только 4 игрока – и (по 24), и Клод Лемье (по 19).