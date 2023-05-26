Павелски разделил с Ришаром 5-е место по числу победных голов в истории плей-офф НХЛ (18)
Джо Павелски делит с Морисом Ришаром 5-е место по числу победных голов в плей-офф НХЛ.
Форвард «Далласа» забросил шайбу в овертайме четвертого матча финала Запада против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3).
В активе 38-летнего американца стало 73 шайбы в плей-офф НХЛ в 180 играх за карьеру. Из них 18 стали победными в матчах.
По этому показателю Павелски делит 5-е место в истории лиги с Морисом Ришаром.
Впереди только 4 игрока – Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24), Джо Сакик и Клод Лемье (по 19).
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