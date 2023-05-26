Павелски забил 4-й гол в плей-офф в овертайме за карьеру. Среди действующих игроков больше лишь у Кэйна и Перри (5)
Джо Павелски забил 4-й гол в Кубке Стэнли в овертайме за карьеру.
Форвард «Далласа» отличился в 4-м матче финальной серии Запада против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3).
Павелски вышел на 2-е место среди действующих игроков, сравнявшись с Никласом Бэкстремом («Вашингтон») и Патрисом Бержероном («Бостон»).
Лидируют по этому показателю с 5 шайбами Патрик Кэйн («Рейнджерс», «Чикаго») и Кори Перри («Тампа», «Монреаль», «Даллас», «Анахайм»).
Всего в 12 матчах текущего плей-офф Павелски набрал 13 (9+4) очков.
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