Павелски забил 4-й гол в плей-офф в овертайме за карьеру. Среди действующих игроков больше лишь у Кэйна и Перри (5)

Джо Павелски забил 4-й гол в Кубке Стэнли в овертайме за карьеру.

Форвард « » отличился в 4-м матче финальной серии Запада против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3).

вышел на 2-е место среди действующих игроков, сравнявшись с Никласом Бэкстремом («Вашингтон») и («Бостон»).

Лидируют по этому показателю с 5 шайбами («Рейнджерс», «Чикаго») и («Тампа», «Монреаль», «Даллас», «Анахайм»).

Всего в 12 матчах текущего плей-офф Павелски набрал 13 (9+4) очков.