Павелски забил 4-й гол в плей-офф в овертайме за карьеру. Среди действующих игроков больше лишь у Кэйна и Перри (5)

Теги Кубок Стэнли Даллас Патрис Бержерон Кори Перри Джо Павелски НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Патрик Кэйн Хоккей

Джо Павелски забил 4-й гол в Кубке Стэнли в овертайме за карьеру.

Форвард «Далласа» отличился в 4-м матче финальной серии Запада против «Вегаса» (3:2 ОТ, 1-3).

Павелски вышел на 2-е место среди действующих игроков, сравнявшись с Никласом Бэкстремом («Вашингтон») и Патрисом Бержероном («Бостон»).

Лидируют по этому показателю с 5 шайбами Патрик Кэйн («Рейнджерс», «Чикаго») и Кори Перри («Тампа», «Монреаль», «Даллас», «Анахайм»).

Всего в 12 матчах текущего плей-офф Павелски набрал 13 (9+4) очков.

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6 комментариев

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doktor
Далас чемпион!
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smiakishev
У Лемье и Овечкина по 0
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Immolate Improved
Вот капитан, вот это настоящий капитан.
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Crenk
Знатный решала
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Алексей Панин
Ответ Dimash Balatayev
Дадонова в составе не было. По игровым причинам или травма? Кто знает?
Травма, в той игре со своим неудачно столкнулся
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