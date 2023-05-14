Павелски делит с Овечкиным лидерство по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков (по 72)

Джо Павелски делит с Овечкиным лидерство по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.

Форвард « » забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3:6, 3-3).

В активе 38-летнего американца стало 72 шайбы в плей-офф в 175 играх за карьеру.

Он разделил лидерство среди действующих игроков по этому показателю с капитаном « » (72 в 147).

В истории лиги и Овечкин делят 14-е место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли с Эсой Тикканеном (72 в 186) и Патриком Марло (72 в 195).

На 13-м месте в истории идет Дино Сиссарелли (73 в 141), на 12-м – Марио Лемье (76 в 107).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208).