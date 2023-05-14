Павелски делит с Овечкиным лидерство по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков (по 72)

Теги рейтинги Вашингтон Кубок Стэнли Даллас Марио Лемье Александр Овечкин Патрик Марло Джо Павелски НХЛ Дино Сиссарелли Эса Тикканен Хоккей

Джо Павелски делит с Овечкиным лидерство по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.

Форвард «Далласа» забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3:6, 3-3). 

В активе 38-летнего американца стало 72 шайбы в плей-офф НХЛ в 175 играх за карьеру. 

Он разделил лидерство среди действующих игроков по этому показателю с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным (72 в 147). 

В истории лиги Павелски и Овечкин делят 14-е место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли с Эсой Тикканеном (72 в 186) и Патриком Марло (72 в 195). 

На 13-м месте в истории идет Дино Сиссарелли (73 в 141), на 12-м – Марио Лемье (76 в 107). 

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208). 

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1 комментарий

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Crenk
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