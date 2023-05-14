Павелски делит с Овечкиным лидерство по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков (по 72)
Джо Павелски делит с Овечкиным лидерство по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков.
Форвард «Далласа» забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3:6, 3-3).
В активе 38-летнего американца стало 72 шайбы в плей-офф НХЛ в 175 играх за карьеру.
Он разделил лидерство среди действующих игроков по этому показателю с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным (72 в 147).
В истории лиги Павелски и Овечкин делят 14-е место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли с Эсой Тикканеном (72 в 186) и Патриком Марло (72 в 195).
На 13-м месте в истории идет Дино Сиссарелли (73 в 141), на 12-м – Марио Лемье (76 в 107).
Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122 в 208).
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