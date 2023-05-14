Павелски забил 8 голов в серии с «Сиэтлом», побив рекорд франшизы «Старс». Рекорд НХЛ в XXI веке – 9

Теги Кубок Стэнли Даллас Джо Павелски НХЛ рекорды Хоккей

Джо Павелски забросил 8 шайб в серии с «Сиэтлом» и побил рекорд франшизы «Старс».

«Даллас» проиграл «Кракену» (3:6) в 6-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3).

Павелски забросил 8-ю шайбу в серии, побив рекорд франшизы, установленный форвардом «Миннесоты Норт Старс» Стивом Пэйном в 1981 году (7 шайб в 3 играх серии первого раунда с «Бостоном», 3-0) и повторенный Тони Маккегни в 1985-м (7 шайб в 6 играх серии второго раунда с «Чикаго», 2-4).

Рекорд НХЛ по числу шайб за одну серию принадлежит Яри Курри («Эдмонтон», 1985, 12 в 6 играх). Он отличился в финале конференции с «Чикаго» (4-2). 

Рекорд XXI века у Юхана Франзена («Детройт», 2008, 9 в 4 играх). Он отличился в серии второго раунда с «Колорадо» (4-0). 

Всего в 7 матчах текущего Кубка Стэнли Павелски набрал 10 (8+2) очков.

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2 комментария

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Александр Гороховик
Надо было Детройту тогда затянуть серию и у Франзена был бы рекорд на века)
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Bulat89
Дед даёт жару)
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