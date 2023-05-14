Павелски забил 8 голов в серии с «Сиэтлом», побив рекорд франшизы «Старс». Рекорд НХЛ в XXI веке – 9

Джо Павелски забросил 8 шайб в серии с «Сиэтлом» и побил рекорд франшизы «Старс».

« » проиграл «Кракену» (3:6) в 6-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3).

забросил 8-ю шайбу в серии, побив рекорд франшизы, установленный форвардом «Миннесоты Норт Старс» Стивом Пэйном в 1981 году (7 шайб в 3 играх серии первого раунда с «Бостоном», 3-0) и повторенный Тони Маккегни в 1985-м (7 шайб в 6 играх серии второго раунда с «Чикаго», 2-4).

Рекорд НХЛ по числу шайб за одну серию принадлежит Яри Курри («Эдмонтон», 1985, 12 в 6 играх). Он отличился в финале конференции с «Чикаго» (4-2).

Рекорд XXI века у Юхана Франзена («Детройт», 2008, 9 в 4 играх). Он отличился в серии второго раунда с «Колорадо» (4-0).

Всего в 7 матчах текущего Кубка Стэнли Павелски набрал 10 (8+2) очков.