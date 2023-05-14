Павелски повторил рекорд Бьюсика и Сен-Луи по голам за один плей-офф НХЛ в возрасте 38+ лет (8)

Джо Павелски повторил рекорд НХЛ по голам за один плей-офф в возрасте 38+ лет (8).

Форвард « » забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3:6, 3-3).

Всего в 7 матчах текущего плей-офф НХЛ 38-летний Павелски набрал 10 (8+2) очков.

Он повторил рекорд по числу голов за один розыгрыш для игроков в возрасте 38+ лет.

Его установил Джонни Бьюсик (1974 год, «Бостон», 8 шайб в 16 играх), во время финальной серии с «Филадельфией» ему исполнилось 39 лет.

Позже рекорд повторил («Рейнджерс», 2014, 8 в 25, 38 лет).

Павелски делит с Овечкиным лидерство по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков (по 72)