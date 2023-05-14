Павелски повторил рекорд Бьюсика и Сен-Луи по голам за один плей-офф НХЛ в возрасте 38+ лет (8)

Теги Кубок Стэнли Даллас Мартен Сен-Луи Джо Павелски НХЛ рекорды Джонни Бьюсик Хоккей

Джо Павелски повторил рекорд НХЛ по голам за один плей-офф в возрасте 38+ лет (8).

Форвард «Далласа» забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3:6, 3-3). 

Всего в 7 матчах текущего плей-офф НХЛ 38-летний Павелски набрал 10 (8+2) очков.

Он повторил рекорд по числу голов за один розыгрыш для игроков в возрасте 38+ лет.

Его установил Джонни Бьюсик (1974 год, «Бостон», 8 шайб в 16 играх), во время финальной серии с «Филадельфией» ему исполнилось 39 лет. 

Позже рекорд повторил Мартен Сен-Луи («Рейнджерс», 2014, 8 в 25, 38 лет). 

Павелски делит с Овечкиным лидерство по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков (по 72)

1 комментарий

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Костя Савенков
Ждём победный в 7 игре
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