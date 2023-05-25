Сергей Бобровский: «Ткачак был великолепен на протяжении всего сезона. Его самообладание, хоккейный IQ – он очень умный игрок»
Сергей Бобровский оценил игру Мэттью Ткачака в плей-офф НХЛ.
Ткачак проводит дебютный сезон за «Пантерс», в 16 играх текущего плей-офф на его счету 21 (9+12) балл.
Форвард «Флориды» забил победный гол в трех из четырех игр серии Кубка Стэнли с «Каролиной». В четвертом матче против «Харрикейнс» (4:3, 4-0) он забросил решающую шайбу за 5 секунд до конца третьего периода.
«Чаки знает, как забивать важные голы. Его самообладание и хоккейный IQ – он очень умный игрок. Это важный гол.
Он был великолепен для нас на протяжении всего сезона, особенно в плей-офф», – сказал вратарь «Пантерс».
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чемпионат:
1. Юбердо 2021/22 - 115 очков
2. М.Ткачук 2022/23 - 109
3. Барков 2018/19 - 96
4. П.Буре 1999/00 - 94
5. П.Буре 2000/01 - 92
кубок:
1. Ткачук 2022/23 - 21
2. Лаури 1995/96 - 17
3. Шеппард 1995/96 - 16
4. Барнс 1995/96 - 16
5. Верхэйги 2022/23 - 15.