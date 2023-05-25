Сергей Бобровский: «Ткачак был великолепен на протяжении всего сезона. Его самообладание, хоккейный IQ – он очень умный игрок»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Сергей Бобровский оценил игру Мэттью Ткачака в плей-офф НХЛ.

Ткачак проводит дебютный сезон за «Пантерс», в 16 играх текущего плей-офф на его счету 21 (9+12) балл.

Форвард «Флориды» забил победный гол в трех из четырех игр серии Кубка Стэнли с «Каролиной». В четвертом матче против «Харрикейнс» (4:3, 4-0) он забросил решающую шайбу за 5 секунд до конца третьего периода.

«Чаки знает, как забивать важные голы. Его самообладание и хоккейный IQ – он очень умный игрок. Это важный гол.

Он был великолепен для нас на протяжении всего сезона, особенно в плей-офф», – сказал вратарь «Пантерс».

Через финал Востока «Флориду» протащил Ткачак. Не особо выделяется по игре, но в чемпионские минуты становится зверем

Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
Ткачук и Боб тащат пантер на самый верх 👆
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Ответ Dimash Balatayev
Мляяя, все хвалят Ткачака, даже Боб. Значит ЕСЛИ выиграют Кубок, то Коня вручат Ткачаку
Бобровский очень скромный, не будет же он себя хвалить. Сейчас он показывает великолепную игру. Дай бог ему и пантерам Кубок выиграть. А кому Коня дадут и так понятно.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TR31HK
Ответ Alexander Bragin
Лидеры Флориды по сезонам. чемпионат: 1. Юбердо 2021/22 - 115 очков 2. М.Ткачук 2022/23 - 109 3. Барков 2018/19 - 96 4. П.Буре 1999/00 - 94 5. П.Буре 2000/01 - 92 кубок: 1. Ткачук 2022/23 - 21 2. Лаури 1995/96 - 17 3. Шеппард 1995/96 - 16 4. Барнс 1995/96 - 16 5. Верхэйги 2022/23 - 15.
Боба нет в лидерах, какой ему конь...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Примечательно что костяк команды побольшей части это пришлые люди
Да есть задрафтованые Ланделл и Барков, но основа это свободные агенты и обмены.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Bragin
Лидеры Флориды по сезонам.
чемпионат:
1. Юбердо 2021/22 - 115 очков
2. М.Ткачук 2022/23 - 109
3. Барков 2018/19 - 96
4. П.Буре 1999/00 - 94
5. П.Буре 2000/01 - 92

кубок:
1. Ткачук 2022/23 - 21
2. Лаури 1995/96 - 17
3. Шеппард 1995/96 - 16
4. Барнс 1995/96 - 16
5. Верхэйги 2022/23 - 15.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашпир
Ответ Dimash Balatayev
Мляяя, все хвалят Ткачака, даже Боб. Значит ЕСЛИ выиграют Кубок, то Коня вручат Ткачаку
А Ткачук в своем интервью хвалит Боба. Как-то не принято себя пиарить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
супекомбо: один забивает самые важные, победные шайбы, второй отбивает все что летит в его сторону)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doktor
Кошки не чемпионская команда? Хаха посмотрим что скажут когда они в сухую выиграют финал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RBS
Ответ Костя Кот
супекомбо: один забивает самые важные, победные шайбы, второй отбивает все что летит в его сторону)
Нет, и забивает и отражает броски один Ткачак))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VladosParovoz
Ответ АРХАТ
Примечательно что костяк команды побольшей части это пришлые люди Да есть задрафтованые Ланделл и Барков, но основа это свободные агенты и обмены.
Ну а как иначе строить команду?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bill Thurston
Ответ VladosParovoz
Ну а как иначе строить команду?
На драфте, как та же Тампа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimash Balatayev
Ответ ftw2002@yandex.ru
Бобровский очень скромный, не будет же он себя хвалить. Сейчас он показывает великолепную игру. Дай бог ему и пантерам Кубок выиграть. А кому Коня дадут и так понятно.
+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диандерталец
Ответ ftw2002@yandex.ru
Бобровский очень скромный, не будет же он себя хвалить. Сейчас он показывает великолепную игру. Дай бог ему и пантерам Кубок выиграть. А кому Коня дадут и так понятно.
Скромный, как большинство вратарей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий