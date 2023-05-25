Сергей Бобровский: «Ткачак был великолепен на протяжении всего сезона. Его самообладание, хоккейный IQ – он очень умный игрок»

Сергей Бобровский оценил игру Мэттью Ткачака в плей-офф НХЛ.

Ткачак проводит дебютный сезон за «Пантерс», в 16 играх текущего плей-офф на его счету 21 (9+12) балл.

Форвард «Флориды» забил победный гол в трех из четырех игр серии Кубка Стэнли с «Каролиной». В четвертом матче против «Харрикейнс» (4:3, 4-0) он забросил решающую шайбу за 5 секунд до конца третьего периода.

«Чаки знает, как забивать важные голы. Его самообладание и хоккейный IQ – он очень умный игрок. Это важный гол.

Он был великолепен для нас на протяжении всего сезона, особенно в плей-офф», – сказал вратарь «Пантерс».

Через финал Востока «Флориду» протащил Ткачак. Не особо выделяется по игре, но в чемпионские минуты становится зверем

Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены