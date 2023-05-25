Дмитрий Губерниев: «Вперед, Бобровский! За «Флориду»! За развитие американо-российских отношений! Хотя бы в хоккее!»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Губерниев Хоккей

Дмитрий Губерниев поддержал Сергея Бобровского и «Флориду» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» вышли в финал плей-офф НХЛ, победив «Каролину» со счетом 4-0 в финале Восточной конференции.

«Вперед, Бобровский! Тащи в финале! За «Флориду»!

За нашего вратаря! За развитие американо-российских отношений! Хотя бы в хоккее!» – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены

15 комментариев

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Hitgoe Himgob
За Флориду? Иноагентством запахло
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B.F.
Как бы не закрыли Губерниева, очень много себе позволяет на фоне общего запрета говорить и думать хоть что-то нейтральное или позитивное относительно цивилизованного мира.
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LuckyJack
7 лет этому господину-дискредитатору
+5
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+3
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DenSpM
Сказочный, конечно
+2
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Lanzar
Иногда лучше жевать, чем говорить.
+1
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DVS1
И тут примазался, изыди на...в...биатлон
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Maxim Shumov
Димон продемонстрировал умение лизнуть одновременно две ####
Ну а если серьезно - очень печально, что феноменальную игру Сергея у нас повернули в область патриотизма, как оно, к сожалению, всегда и бывает. Хотя у Сереги никто не спрашивал, хочет ли он попасть в течение путинтима…
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Maxim Shumov
А это, случайно, не экстремизм? Чт значит «за Флориду»??? Как Димон на 10 лет не укатил за такое.
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Костя Кот
губа под ментами ходит🤣
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EdgarDavids_13
Сказал и сказал ... Я за Вегас потоплю ). хотя и пантеры хороши ...всем добра 🙏
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Sekor
Дмитрий, очнитесь. Какое развитие отношений...
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Аморалинни
Ответ B.F.
Как бы не закрыли Губерниева, очень много себе позволяет на фоне общего запрета говорить и думать хоть что-то нейтральное или позитивное относительно цивилизованного мира.
Какого какого мира?))
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