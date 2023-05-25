Дмитрий Губерниев: «Вперед, Бобровский! За «Флориду»! За развитие американо-российских отношений! Хотя бы в хоккее!»

Дмитрий Губерниев поддержал Сергея Бобровского и «Флориду» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» вышли в финал плей-офф , победив «Каролину» со счетом 4-0 в финале Восточной конференции.

«Вперед, Бобровский! Тащи в финале! За «Флориду»!

За нашего вратаря! За развитие американо-российских отношений! Хотя бы в хоккее!» – написал комментатор «Матч ТВ» .

Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены