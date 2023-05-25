Дмитрий Губерниев: «Вперед, Бобровский! За «Флориду»! За развитие американо-российских отношений! Хотя бы в хоккее!»
Дмитрий Губерниев поддержал Сергея Бобровского и «Флориду» в финале Кубка Стэнли.
«Пантерс» вышли в финал плей-офф НХЛ, победив «Каролину» со счетом 4-0 в финале Восточной конференции.
«Вперед, Бобровский! Тащи в финале! За «Флориду»!
За нашего вратаря! За развитие американо-российских отношений! Хотя бы в хоккее!» – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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Ну а если серьезно - очень печально, что феноменальную игру Сергея у нас повернули в область патриотизма, как оно, к сожалению, всегда и бывает. Хотя у Сереги никто не спрашивал, хочет ли он попасть в течение путинтима…