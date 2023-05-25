Воробьев о работе с Морисом в «Металлурге»: «Это один из тренеров, которые засыпают и просыпаются с хоккеем. При нем было очень много разборов деталей по видео»

Теги Металлург Мг Флорида Кубок Стэнли Дмитрий Казионов Илья Воробьев Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ КХЛ ТАСС Хоккей

Илья Воробьев поделился воспоминаниями о работе с Полом Морисом.

Канадец возглавлял «Металлург» в сезоне-2012/13. Воробьев входил в тренерский штаб Мориса.

Ранее стало известно, что «Флорида» под руководством Мориса вышла в финал Кубка Стэнли-2023.

«Это один из тех тренеров, которые засыпают и просыпаются с хоккеем. При нем было очень много разборов деталей по видео. Для меня самого это был первый год работы после того, как я проработал в Ярославле с отцом.

Мне было интересно увидеть североамериканский взгляд на хоккей, чему они учат. К примеру, тому, что постоянно должна быть клюшка на льду в зоне обороны. Дима Казионов, которому было тогда около 30 лет, сказал, что для него это вообще новость и этому его не учили.

«Флорида»? Сезон у них не такой простой, очень турбулентный, огромная заслуга и Боба [Сергея Бобровского], Пола, ребят, что команда стала кубковой. У него и взлеты, и падения, он рассказывал, как играл в финале с «Каролиной» [в 2002 году], сколько нервов ему это стоило. И вы видели, как в конце последнего матча он провел апперкот своему помощнику. Это все нервы, которые у него внутри.

В раздевалке у него тоже были эмоции и чувство юмора. Иностранцев он подкалывал нормально, кто английский понимает. Сдержанность есть, но внутренне он напрягался», – сказал бывший тренер магнитогорского клуба.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Катебо
Ответ Евгений Узингер
Ворбьев без работы?
Да(
Но думаю ненадолго
Сильный специалист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Узингер
Ворбьев без работы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasno-siniyman
Ответ Максим Катебо
Да( Но думаю ненадолго Сильный специалист
Хоть и по последнему году работы в Магнитке к нему накопились большие вопросы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий