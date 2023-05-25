Воробьев о работе с Морисом в «Металлурге»: «Это один из тренеров, которые засыпают и просыпаются с хоккеем. При нем было очень много разборов деталей по видео»

Илья Воробьев поделился воспоминаниями о работе с Полом Морисом.

Канадец возглавлял « » в сезоне-2012/13. Воробьев входил в тренерский штаб .

Ранее стало известно, что « » под руководством Мориса вышла в финал Кубка Стэнли-2023.

«Это один из тех тренеров, которые засыпают и просыпаются с хоккеем. При нем было очень много разборов деталей по видео. Для меня самого это был первый год работы после того, как я проработал в Ярославле с отцом.

Мне было интересно увидеть североамериканский взгляд на хоккей, чему они учат. К примеру, тому, что постоянно должна быть клюшка на льду в зоне обороны. Дима Казионов, которому было тогда около 30 лет, сказал, что для него это вообще новость и этому его не учили.

«Флорида»? Сезон у них не такой простой, очень турбулентный, огромная заслуга и Боба [Сергея Бобровского], Пола, ребят, что команда стала кубковой. У него и взлеты, и падения, он рассказывал, как играл в финале с «Каролиной» [в 2002 году], сколько нервов ему это стоило. И вы видели, как в конце последнего матча он провел апперкот своему помощнику. Это все нервы, которые у него внутри.

В раздевалке у него тоже были эмоции и чувство юмора. Иностранцев он подкалывал нормально, кто английский понимает. Сдержанность есть, но внутренне он напрягался», – сказал бывший тренер магнитогорского клуба.