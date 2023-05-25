Александр Кожевников: «Бобровский – величайший человек. Доказывает, что «Флорида» не зря на него поставила»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре голкипера Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Каролиной» (4:3, 4-0 в серии).

«Второе дыхание открылось у Сереги! Он опытный, и ему хватает всего, он получил почти все призы. Бобровский – по‑настоящему величайший человек. Доказывает, что «Флорида» не зря на него поставила.

Меня, на самом деле, удивляет их выступление. Команда настроилась, вратарь их настроил. Когда сзади такой человек, как Бобровский, чего уж тут скажешь. Этот факт взбодрил «Флориду» и придал им сил, у них начался кураж.

Мне бы хотелось, чтобы они забрали Кубок Стэнли и сделали свое дело, чтобы мы увидели Сергея с ним в руках», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Сергей, безусловно, в полном порядке.
Но последние пару дней некоторые совковые флюгера настолько потеряли над собой контроль, что считаю, что среди них остался только один не высказавшийся человек, который заявит, что Сергей Бобровский – это Второе Пришествие Христа.
Во всяком случае, уже не удивлюсь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ ɔculpa
Сергей, безусловно, в полном порядке. Но последние пару дней некоторые совковые флюгера настолько потеряли над собой контроль, что считаю, что среди них остался только один не высказавшийся человек, который заявит, что Сергей Бобровский – это Второе Пришествие Христа. Во всяком случае, уже не удивлюсь.
Всякий хочет погреться в лучах чужой славы)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий