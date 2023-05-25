Александр Кожевников: «Бобровский – величайший человек. Доказывает, что «Флорида» не зря на него поставила»

Александр Кожевников высказался об игре голкипера Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Каролиной» (4:3, 4-0 в серии).

«Второе дыхание открылось у Сереги! Он опытный, и ему хватает всего, он получил почти все призы. Бобровский – по‑настоящему величайший человек. Доказывает, что «Флорида» не зря на него поставила.

Меня, на самом деле, удивляет их выступление. Команда настроилась, вратарь их настроил. Когда сзади такой человек, как Бобровский, чего уж тут скажешь. Этот факт взбодрил «Флориду» и придал им сил, у них начался кураж.

Мне бы хотелось, чтобы они забрали Кубок Стэнли и сделали свое дело, чтобы мы увидели Сергея с ним в руках», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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