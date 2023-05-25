Бобровский – 2-я звезда матча с «Каролиной»: 36 сэйвов из 39, 11-я победа – больше всех в этом плей-офф среди вратарей
Сергей Бобровский отбил 36 бросков из 39 в игре с «Каролиной» (4:3) и был признан второй звездой.
Вратарь «Флориды» одержал 11-ю победу в текущем плей-офф, укрепив лидерство среди голкиперов.
У идущего вторым вратаря «Далласа» Джейка Эттинджера 8 выигранных матчей.
«Пантерс» выиграли серию у «Харрикейнс» (4-0) и вышли в финал Кубка Стэнли.
1) Василевский - 65 ( 110 матчей )
2) Набоков - 42 ( 86 матчей )
3) Хабибулин - 39 ( 72 матча )
4) Варламов - 31 ( 60 матчей )
5) БОБРОВСКИЙ - 28 ( 65 матчей )