Бобровский – 2-я звезда матча с «Каролиной»: 36 сэйвов из 39, 11-я победа – больше всех в этом плей-офф среди вратарей

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Джейк Эттинджер Хоккей

Сергей Бобровский отбил 36 бросков из 39 в игре с «Каролиной» (4:3) и был признан второй звездой.

Вратарь «Флориды» одержал 11-ю победу в текущем плей-офф, укрепив лидерство среди голкиперов.

У идущего вторым вратаря «Далласа» Джейка Эттинджера 8 выигранных матчей.

«Пантерс» выиграли серию у «Харрикейнс» (4-0) и вышли в финал Кубка Стэнли.

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36 комментариев

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Злой Евгенатор
Ответ ni
На коня уже наиграл.
С Ткачаком пополам попилят))
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Джесси Пинкман
Ответ Ruslik39rus
У Флориды два основных претендента на коня это Ткачак и Бобровский. Если дальше оба так играть будут, то приз отдадут Ткачаку , так как Бобровский русский.
Дело не в национальности, я думаю, а в том что Ткачук не просто забивает, а решает исход матчей.
+41
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ni
На коня уже наиграл.
+27
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+25
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Ruslik39rus
Ответ Джесси Пинкман
Дело не в национальности, я думаю, а в том что Ткачук не просто забивает, а решает исход матчей.
А, Бобровский , что не решает? На своих жилах матчи вытягивает. Они оба хороши, но приз отдадут своему.
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Plamen
Если финал проиграют, никто не получит
+14
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Arsenal till I Die
Сегодня обе команды очень слабо на пятачке играли, совсем своим вратарям не помогали. Но всё что мог - Бобр вытаскивал
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Stewart - 25
Российские вратари в плей-офф НХЛ ( победы ) :
1) Василевский - 65 ( 110 матчей )
2) Набоков - 42 ( 86 матчей )
3) Хабибулин - 39 ( 72 матча )
4) Варламов - 31 ( 60 матчей )
5) БОБРОВСКИЙ - 28 ( 65 матчей )
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antoha1896
Ответ Ruslik39rus
Напоминает ситуацию Овечкин-Кузнецов оба были хороши, но приз отдали Овечкину. Так и тут . Если флорида выиграет отдадут своему американцу.
Больше напоминает Кучеров-Василевский) надеюсь в этот раз тоже воротчик получит
+10
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Ruslik39rus
Ответ Plamen
Если финал проиграют, никто не получит
А, это не факт . Вратарям проигравшей команды коня уже давали , а вот нападающим нет.
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TBFTT
Ответ Джесси Пинкман
Дело не в национальности, я думаю, а в том что Ткачук не просто забивает, а решает исход матчей.
Если бы Бобровский не творил невероятных подвигов, а просто играл хорошо, то сейчас бы в серии вела Каролина, а то и вообще бы Флорида уже сезон завершила.
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Ruslik39rus
У Флориды два основных претендента на коня это Ткачак и Бобровский. Если дальше оба так играть будут, то приз отдадут Ткачаку , так как Бобровский русский.
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sportnsk
Снова царил. Пропущенные шайбы или броски в упор, или добивания после рикошетов. В остальных моментах непоколебим как скала. Поражает Сергей в этом плей офф надежностью и стабильностью. Отдышаться перед финалом и дальше вперед с тем же огнем!
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Plamen
Ответ Денис Привалов
А кто из Вегаса может с ними поспорить ?
Да, явных претендентов там особо и нет. Можно выделить Айкела, Маршессо и Стоуна, но конечно пока на МВП никто из них не тянет, но всё покажет финал. В любом случае болеем за Серёгу!
+6
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Ruslik39rus
Ответ TBFTT
Могли бы и 1-ю звезду дать.
Там Ткачак исход матча решил.
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Shem010
Каролина при чем во всех матчах перебросила Флориду. Серега лучший.
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Ruslik39rus
Ответ antoha1896
Как и Ткачак) В финале зарубятся
Напоминает ситуацию Овечкин-Кузнецов оба были хороши, но приз отдали Овечкину. Так и тут . Если флорида выиграет отдадут своему американцу.
+5
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Tomas Nepotrebko
Ответ Stewart - 25
Российские вратари в плей-офф НХЛ ( победы ) : 1) Василевский - 65 ( 110 матчей ) 2) Набоков - 42 ( 86 матчей ) 3) Хабибулин - 39 ( 72 матча ) 4) Варламов - 31 ( 60 матчей ) 5) БОБРОВСКИЙ - 28 ( 65 матчей )
Ждем 4 место в ближайшие недели)
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Arctic_Baron
Ответ Ruslik39rus
А, Бобровский , что не решает? На своих жилах матчи вытягивает. Они оба хороши, но приз отдадут своему.
Да нету такого, что своему. У него просто решающие голы. Выигрывает всё ещё та команда, которая больше забьёт. В любом случае, до финальной серии Коня делить бессмысленно) ну и не будет такого, что есть 3-4 равных игрока, поэтому отдадим Кросби))) у Флориды пока всего два номинанта) у Вегаса хз, как будто все тащат)
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TBFTT
Могли бы и 1-ю звезду дать.
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ogent
Ответ Ruslik39rus
Там Ткачак исход матча решил.
Так никто и не спорит об этом.....Просто если бы Бобр не тащил столько бросков, то и гол Ткачука мог оказаться бесполезным. А Ткачак действительно забил очень много победных и решающих голов в этом плей-офф.
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Plamen
Ответ Ruslik39rus
А, это не факт . Вратарям проигравшей команды коня уже давали , а вот нападающим нет.
Жигеру дали, согласен, но там 5 сухих было и финал 3:4. Прекрасно помню, как божил Жигер. Сергею могут дать, если зафеерит в финале. Хекстолл из Флайерс тоже получил после проигрыша. Но всё это скорее исключение из правил, хотя Боб достоин конечно нет сомнений
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Smiling Mascotey
Ответ Shem010
Каролина при чем во всех матчах перебросила Флориду. Серега лучший.
Набили ему стату)
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Денис Привалов
Ответ Plamen
Если финал проиграют, никто не получит
А кто из Вегаса может с ними поспорить ?
+2
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3willy
камасутру писали с Бобровского
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xa-xa
Браво-Бобро
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