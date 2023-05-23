Третьяк о хоккейной экипировке: «Подорожала на 60-70%. Люди у нас предприимчивые, в два раза подняли цену – это неправильно. Хотят заработать, но не на детях же»
Владислав Третьяк высказался о подорожании хоккейной амуниции.
«Экипировка у нас дорогостоящая сегодня в связи с санкциями, и, конечно, мы имеем проблемы. Но у нас Efsi все-таки для детей делает форму, которая доступная.
В Балакове у нас шайбы делают, в Ярославле – коньки, в Нижнем Новгороде – экипировку, в том числе и вратарскую.
Да, к сожалению, многие компании ушли, и есть трудности для профессиональных хоккеистов в плане приобретения формы – она подорожала на 60-70%, потому что идет через другие страны.
Что касается детской амуниции, то самое главное – она есть. Хотя, конечно, вот у нас клюшки «Заряд» делает. И люди у нас предприимчивые – сразу в два раза подняли цену. Это, я считаю, неправильно.
Понятно, что люди хотят заработать, но не на детях же. Поэтому с импортозамещением мы вот сейчас справляемся.
Я знаю, что в Санкт-Петербурге сейчас заключили контракт с китайцами. Они делают и перчатки, и клюшки», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».
Только ЛОГО поменять и отчитаться ?!