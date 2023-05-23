Третьяк о хоккейной экипировке: «Подорожала на 60-70%. Люди у нас предприимчивые, в два раза подняли цену – это неправильно. Хотят заработать, но не на детях же»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ детский хоккей ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о подорожании хоккейной амуниции.

«Экипировка у нас дорогостоящая сегодня в связи с санкциями, и, конечно, мы имеем проблемы. Но у нас Efsi все-таки для детей делает форму, которая доступная.

В Балакове у нас шайбы делают, в Ярославле – коньки, в Нижнем Новгороде – экипировку, в том числе и вратарскую.

Да, к сожалению, многие компании ушли, и есть трудности для профессиональных хоккеистов в плане приобретения формы – она подорожала на 60-70%, потому что идет через другие страны.

Что касается детской амуниции, то самое главное – она есть. Хотя, конечно, вот у нас клюшки «Заряд» делает. И люди у нас предприимчивые – сразу в два раза подняли цену. Это, я считаю, неправильно.

Понятно, что люди хотят заработать, но не на детях же. Поэтому с импортозамещением мы вот сейчас справляемся.

Я знаю, что в Санкт-Петербурге сейчас заключили контракт с китайцами. Они делают и перчатки, и клюшки», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».

19 комментариев

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Ali Galiyev
Не на детях, а на их родителях.
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fomin
Ну так купи и выдай , или клубы обязывай снабжать ДЮСШ, как это раньше было в нормальных клубах ещё времён Суперлиги.
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Евгений Мешков
комсомольскую молодость видимо вспомнил) на секунды забыв про свои торговые центры и прочий бусинесс) ну бывает)
+6
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Макс Смирнов
Вот вместо распила денег на всякие ненужные игры с беларусами ,лучше фхр деньги бы на школы пустила
+3
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Харламов Никита
ИмпортоЗамещененние как МОСКВАЧ ?!
Только ЛОГО поменять и отчитаться ?!
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k0ks
владег, а чо в нашей стране не подорожало?
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Angelgirl
Очень предприимчивые, особенно те что наверху, поэтому зарплата не растет, а все остальное дорожает! Но им с Третьяком все по-херу!
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Олег910
Потом удивляется, что хоккей не массовый спорт в России, судя по статистике. А как ему стать массовым, если им могут заниматься только обеспеченные люди, а уровень неравенства у нас один из самых высоких в мире?
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Харламов Никита
Ответ Ali Galiyev
Не на детях, а на их родителях.
хоккей как и теннис, как и ФК и ещё много каких видов - дороги и порой выхлоп минимален 🤷🏼‍♂️
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Сергей Омиго
Сегодня толчинского купили за400🍋если продуматьи думать головой,то можно одеть все детские клубы страны,просто тебе пора на пенсию,слишком много ошибок в твоем руководстве,кругом клоунада
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Dmitry Emelyanovich
Ответ Харламов Никита
хоккей как и теннис, как и ФК и ещё много каких видов - дороги и порой выхлоп минимален 🤷🏼‍♂️
ну фк понимаю, в 18 лет уже пенсия, да и заработок там не ахти, если не выбился в топы. хоккей с теннисом вроде не самые последние виды спорта, если отдавать на перспективу
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Kitai2015
до чего же он мерзок
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Ковид 07.10.52
А здесь я прочитал , что есть ассоциация, созданная депутатами . которая изобрела моду на бизнес-патриотизм...и тут такой конфуз...
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R-WRashid
Математик уровня бгг.
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Джон Мщузавсех
Ага, и все предприниматели как один - борцы за свободу, бгг.
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oberkorn
Владик, стройка катков и спортивных обьектов, охеоенное бабло приносит. В бюджете условный лям, зарплата работяге условные 100 тугриков в сутки. Привезли узбека, работает за 20. Разницу в карман. Шикардос.
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Bucefall
Китайцами, боже ты мой. какой стыд.
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Atsuktuvas
Если растут цены - значит растет благосостояние народа. Это же азы экономики в правильно функционирующей стране. Владислав Александрович, вы считаете, что это плохо?
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