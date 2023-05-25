Александр Барков: «Ткачак невероятен. Он замечательный человек, каждый день дышит хоккеем»

Александр Барков оценил выступление Мэттью Ткачака в составе «Флориды».

проводит дебютный сезон за «Пантерс», в 16 играх текущего плей-офф на его счету 21 (9+12) балл.

Форвард «Флориды» забил победный гол в трех из четырех игр серии Кубка Стэнли с «Каролиной». В четвертом матче против «Харрикейнс» (4:3, 4-0) он забросил решающую шайбу за 5 секунд до конца третьего периода.

«Терпение, которое у него было в конце, не у многих парней такое есть. Он невероятен.

С тех пор, как он появился здесь, с первого [отправленного Ткачаком] сообщения, казалось, что мы знаем друг друга 10 лет.

Это было просто нереальное пополнение для нашей команды. Все видят, что он делает на льду, но вне льда мы увидели, какой он замечательный человек. Как он каждый день дышит хоккеем и всем, что с ним связано. Это нереально», – сказал капитан «Флориды».