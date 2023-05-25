Владимир Крикунов: «Российская школа воспитывает таких талантов, как Бобровский и Василевский. До такого уровня сложно добраться финнам, шведам, даже канадцам»

Владимир Крикунов заявил, что Сергея Бобровского пока нельзя назвать лучшим вратарем России.

«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Харрикейнс» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф.

«Бобровский – лучший вратарь России? Ну нет. А куда деть Василевского? Сергей действительно сейчас творит историю, но чтобы стать лучшим, ему нужно выиграть в этом году и следующем. Вот тогда и можно будет говорить о том, что он лучший. Пока таким его назвать нельзя.

Наши вратари всегда показывают очень хорошие результаты в НХЛ. Все из-за российской школы, которая воспитывает невероятных талантов, таких, как Бобровский и Василевский. Они захватили весь мир своей игрой и теперь до такого уровня очень сложно добраться финнам, шведам или даже канадцам.

Бобровский за столько лет заслужил кубок и должен его забирать в этом году», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

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