Владимир Крикунов: «Российская школа воспитывает таких талантов, как Бобровский и Василевский. До такого уровня сложно добраться финнам, шведам, даже канадцам»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Владимир Крикунов Сергей Бобровский НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Владимир Крикунов заявил, что Сергея Бобровского пока нельзя назвать лучшим вратарем России.

«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Харрикейнс» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф.

«Бобровский – лучший вратарь России? Ну нет. А куда деть Василевского? Сергей действительно сейчас творит историю, но чтобы стать лучшим, ему нужно выиграть в этом году и следующем. Вот тогда и можно будет говорить о том, что он лучший. Пока таким его назвать нельзя.

Наши вратари всегда показывают очень хорошие результаты в НХЛ. Все из-за российской школы, которая воспитывает невероятных талантов, таких, как Бобровский и Василевский. Они захватили весь мир своей игрой и теперь до такого уровня очень сложно добраться финнам, шведам или даже канадцам.

Бобровский за столько лет заслужил кубок и должен его забирать в этом году», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

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15 комментариев

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личные рекорды это не хоккей
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про какую он школу говорит?
он сам кроме таскания баллонов ничему не учит, а кто то когда то про школу вратарей вообще слышал? те парни которые выстреливают , добиваются личным трудом и упорством, кто был в Канадских академиях тот подтвердит уровень подготовки там и здесь
+14
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цэсемьэр
Ответ личные рекорды это не хоккей
про какую он школу говорит? он сам кроме таскания баллонов ничему не учит, а кто то когда то про школу вратарей вообще слышал? те парни которые выстреливают , добиваются личным трудом и упорством, кто был в Канадских академиях тот подтвердит уровень подготовки там и здесь
он ещё тактично умолчал, что во времена юности Боба с Василевским у многих клубов были иностранные тренеры вратарей, в т.ч. финны.
+12
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KRUG
Их сделали сильнейшими нхл, а не наша школа. Уезжали они просто выстрелившими мальчишками.
+7
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Рамис Зарипов
Ответ цэсемьэр
он ещё тактично умолчал, что во времена юности Боба с Василевским у многих клубов были иностранные тренеры вратарей, в т.ч. финны.
У Василевского отец тренер-наставник . У Боба в Мнк какие иностранцы ?
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Melnikov1968
Все-таки состав у Тампы помощней, нежели у Флориды. Поэтому сравнивать силу вратарского мастерства некорректно. На этом этапе карьеры Бобровский лучше Василевского. Ход КС это доказывает.
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Lermont
"Даже канадцам". Товарищ просто не в курсе, что канадская школа вратарей не блещет последние годы. Кто там был в топах, после ухода Прайса?
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estoico
https://ru.wikipedia.org/wiki/Систематическая_ошибка_выжившего
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Олег Кузнецов
Крикунов может не в теме, что у Боба уже 2 везины....
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Bucefall
Крикливый какой. ну ладно хоть не сказал, что он сам лично воспитал
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Aleksandr Danilov
Такие пафосные слова. Да, наверное мы бы собрали сильнейшую бригаду вратарей на теоретические ОИ, и не факт что Боб был бы даже в этой тройке. Но, не факт, что средний уровень голие у нас сильнейший в мире. Шведы и финны тоже хороши
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vdvbill.e1.ru
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Ну обыграл же Канаду на Олимпиаде, спасибо дядя Вова
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Хаскерс
Наши вратари сейчас - это сила! Но не будем уж тупо тупить то, а? Большинство воротчиков в нхл - местные, но да, много-много русских и финнов. В воротах победителя Гагарина тоже стоял мужик со странной фамилией. Так гордость превращается в глупость. А гордиться и правда есть чем.
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Latenight Radio
Ответ Lermont
"Даже канадцам". Товарищ просто не в курсе, что канадская школа вратарей не блещет последние годы. Кто там был в топах, после ухода Прайса?
Да собственно никого. Дед Флери, дырявый Харт да пара из Вегаса в этом году взлетела.
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