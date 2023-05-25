Дюклер поцеловал Бобровского в щеку после выхода в финал Кубка Стэнли
Энтони Дюклер поцеловал Сергея Бобровского в щеку после выхода в финал Кубка Стэнли.
«Флорида» обыграла «Каролину» в финале Востока.
Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Харрикейнс» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф Кубка Стэнли.
Во время послематчевого интервью вратаря нападающий «Флориды» Дюклер поцеловал россиянина в щеку. Бобровский улыбнулся и продолжил отвечать на вопрос журналиста.
Фото: скриншот видео на официальном сайте «Флориды»
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