Дюклер поцеловал Бобровского в щеку после выхода в финал Кубка Стэнли

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский фото НХЛ Энтони Дюклер Хоккей

Энтони Дюклер поцеловал Сергея Бобровского в щеку после выхода в финал Кубка Стэнли.

«Флорида» обыграла «Каролину» в финале Востока.

Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Харрикейнс» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф Кубка Стэнли.

Во время послематчевого интервью вратаря нападающий «Флориды» Дюклер поцеловал россиянина в щеку. Бобровский улыбнулся и продолжил отвечать на вопрос журналиста.

 

Фото: скриншот видео на официальном сайте «Флориды»

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4 комментария

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Aleksandr
И пусть кто скажет, что Боб не заслужил 😂
+28
0
+28
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Joe Biden
Ответ Aleksandr
И пусть кто скажет, что Боб не заслужил 😂
Дюклера поцелуй незадолго до лета,
Ты, может быть, один так почувствовал это...
+6
0
+6
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Евгений Мешков
такой хоккей нам не нужен (с)
+3
0
+3
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SergFed71
Слушайте, мой друг турок при встрече раз в году обнимет и в щёку целует. Такие традиции у людей, было конечно неожиданно.
+2
0
+2
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