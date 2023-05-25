Александр Кожевников: «Кубок Стэнли вряд ли доедет до России в случае победы Бобровского. Но мы-то знаем, что Серега будет с трофеем»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников отметил, что Кубок Стэнли вряд ли привезут в Россию.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Каролиной» (4:3, 4-0 в серии).

«В случае победы Сергея Бобровского в Кубке Стэнли вряд ли трофей доедет до России.

Но мы-то знаем, что Серега будет с кубком. Неужели нам так важно возить его по всей стране? Не думаю», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2023 году

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Не сглазь!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Для Серёги сначала необходимо обеспечить, чтобы Кубок не "остался в Вегасе")
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jemz
Дед,не сглазь!Уже страшно хвалить,хоть и суеверие,но мало ли...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Вообще нет никаких сомнений, что дадут и Боровскому и Барбашеву.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий