Александр Кожевников: «Кубок Стэнли вряд ли доедет до России в случае победы Бобровского. Но мы-то знаем, что Серега будет с трофеем»

Александр Кожевников отметил, что Кубок Стэнли вряд ли привезут в Россию.

« » вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Каролиной» (4:3, 4-0 в серии).

«В случае победы Сергея Бобровского в Кубке Стэнли вряд ли трофей доедет до России.

Но мы-то знаем, что Серега будет с кубком. Неужели нам так важно возить его по всей стране? Не думаю», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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