Александр Кожевников: «Кубок Стэнли вряд ли доедет до России в случае победы Бобровского. Но мы-то знаем, что Серега будет с трофеем»
Александр Кожевников отметил, что Кубок Стэнли вряд ли привезут в Россию.
«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Каролиной» (4:3, 4-0 в серии).
«В случае победы Сергея Бобровского в Кубке Стэнли вряд ли трофей доедет до России.
Но мы-то знаем, что Серега будет с кубком. Неужели нам так важно возить его по всей стране? Не думаю», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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