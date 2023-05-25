Бобровский после победы над «Каролиной»: «Я наслаждаюсь моментом. Для меня большая честь сражаться с ребятами плечом к плечу»
Сергей Бобровский высказался после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли.
Вратарь «Пантерс» отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Каролиной» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф Кубка Стэнли.
«Я наслаждаюсь этим моментом. Это отличная возможность.
Для меня большая честь сражаться с ребятами плечом к плечу. Мы прошли через многое, через множество невзгод.
Я действительно ценю эту возможность», – сказал Бобровский.
И в сборной у нас почему-то всегда так. Какая бы сильная команда не была в атаке/защите, но если вратарь не стоит на голове, основательно подтаскивая - шансов нет.
Но почему-то именно Сергей среди всей нашей плеяды высококлассных игроков запал в душу больше всего. Не будучи лично знакомым, он тем не менее оставляет о себе очень приятные впечатления с человеческой стороны. Очень скромный и рассудительный. Всегда спокойный и совсем не медийный (но и не бегает от камер).
Безумно рад, что он нашёл свою игру. Его Флорида в финале Кубка Стенли, и вклад Сергея в это сложно переоценить!
Удачи Сергей, удачи Флорида! Победы в финале!
По 4 раза оба становились первыми звёздами, по 2 раза - вторыми. Разница в третьих звёздах. Боб - 3 раза, а Ткачук всего один раз.
Деанджело в Рейнджерс когда был, там конфликт с Шестеркиным у них получился, не вспомню из-за чего, но вылезло в общественную плоскость даже.
Друэн вроде бы токсичный еще.
А-фи-геть. Это лучший вратарский перфоманс в отдельно взятой серии или было и лучше?
в хоккее, как, наверное, ни в каком другом виде спорта, чувствуется реальная дружба в коллективе, всегда кажется, что друг за друга люди готовы идти на большие жертвы, и если это впечатление не обманчиво (а я уверен, что очень часто оно не обманчиво), это явный признак и крепких отношений внутри команды. Во многом, думаю, такая специфика объясняется и спецификой игры.
Заканчивая с, как мне кажется, банальностями, перейду к вопросу людям, владеющим темой получше моего: при всём вышенаписанном, не могло не быть и паршивых коллективов, и паршивых овец. Особенно мне интересно про последних. Каких игроков не любили в собственных командах? Я вот помню, что читал что-то такое про Яшина, когда остро разруливался финансовый вопрос. Но точно же были и ещё ребята (если про Яшина правда вообще), и вряд ли прямо мало.