Бобровский после победы над «Каролиной»: «Я наслаждаюсь моментом. Для меня большая честь сражаться с ребятами плечом к плечу»

Сергей Бобровский высказался после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

Вратарь «Пантерс» отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Каролиной» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф Кубка Стэнли.

«Я наслаждаюсь этим моментом. Это отличная возможность.

Для меня большая честь сражаться с ребятами плечом к плечу. Мы прошли через многое, через множество невзгод.

Я действительно ценю эту возможность», – сказал .