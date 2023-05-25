Бобровский после победы над «Каролиной»: «Я наслаждаюсь моментом. Для меня большая честь сражаться с ребятами плечом к плечу»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

Вратарь «Пантерс» отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Каролиной» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф Кубка Стэнли.

«Я наслаждаюсь этим моментом. Это отличная возможность.

Для меня большая честь сражаться с ребятами плечом к плечу. Мы прошли через многое, через множество невзгод.

Я действительно ценю эту возможность», – сказал Бобровский.

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20 комментариев

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Даниил Александров
То что у нас очень сильная вратарской школа, которая выпускает огромное количество высококлассных вратарей известно давно.
И в сборной у нас почему-то всегда так. Какая бы сильная команда не была в атаке/защите, но если вратарь не стоит на голове, основательно подтаскивая - шансов нет.
Но почему-то именно Сергей среди всей нашей плеяды высококлассных игроков запал в душу больше всего. Не будучи лично знакомым, он тем не менее оставляет о себе очень приятные впечатления с человеческой стороны. Очень скромный и рассудительный. Всегда спокойный и совсем не медийный (но и не бегает от камер).
Безумно рад, что он нашёл свою игру. Его Флорида в финале Кубка Стенли, и вклад Сергея в это сложно переоценить!
Удачи Сергей, удачи Флорида! Победы в финале!
+28
0
+28
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_abc_
Ответ Antoniom
Интересно у кого больше попадании в 3 звезды матча в этом ПО. У Боба или Ткачука. Весьма важный показатель.
Сергей чаще попадал. 9 против 7.

По 4 раза оба становились первыми звёздами, по 2 раза - вторыми. Разница в третьих звёздах. Боб - 3 раза, а Ткачук всего один раз.
+16
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+16
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yokogeri
Что за лев этот тигр
+14
-1
+13
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PEREGRINATOR
Ответ yokogeri
Что за лев этот тигр
Можно даже подумать, что пантера)
+11
0
+11
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Евгений Ермаков
Ответ ɔculpa
Задам такой вот вопрос знатокам, может кто ответит: в хоккее, как, наверное, ни в каком другом виде спорта, чувствуется реальная дружба в коллективе, всегда кажется, что друг за друга люди готовы идти на большие жертвы, и если это впечатление не обманчиво (а я уверен, что очень часто оно не обманчиво), это явный признак и крепких отношений внутри команды. Во многом, думаю, такая специфика объясняется и спецификой игры. Заканчивая с, как мне кажется, банальностями, перейду к вопросу людям, владеющим темой получше моего: при всём вышенаписанном, не могло не быть и паршивых коллективов, и паршивых овец. Особенно мне интересно про последних. Каких игроков не любили в собственных командах? Я вот помню, что читал что-то такое про Яшина, когда остро разруливался финансовый вопрос. Но точно же были и ещё ребята (если про Яшина правда вообще), и вряд ли прямо мало.
Кейн(чёрный)
+5
0
+5
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Antoniom
Интересно у кого больше попадании в 3 звезды матча в этом ПО. У Боба или Ткачука. Весьма важный показатель.
+4
0
+4
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йоду
Ответ PavelPro
Айкел в последний год в Баффало был крайне недоволен положением дел с его травмой, думаю, что сказывалось это на раздевалке в целом. Деанджело в Рейнджерс когда был, там конфликт с Шестеркиным у них получился, не вспомню из-за чего, но вылезло в общественную плоскость даже. Друэн вроде бы токсичный еще.
С Георгиевым
+3
0
+3
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PavelPro
Ответ ɔculpa
Задам такой вот вопрос знатокам, может кто ответит: в хоккее, как, наверное, ни в каком другом виде спорта, чувствуется реальная дружба в коллективе, всегда кажется, что друг за друга люди готовы идти на большие жертвы, и если это впечатление не обманчиво (а я уверен, что очень часто оно не обманчиво), это явный признак и крепких отношений внутри команды. Во многом, думаю, такая специфика объясняется и спецификой игры. Заканчивая с, как мне кажется, банальностями, перейду к вопросу людям, владеющим темой получше моего: при всём вышенаписанном, не могло не быть и паршивых коллективов, и паршивых овец. Особенно мне интересно про последних. Каких игроков не любили в собственных командах? Я вот помню, что читал что-то такое про Яшина, когда остро разруливался финансовый вопрос. Но точно же были и ещё ребята (если про Яшина правда вообще), и вряд ли прямо мало.
Айкел в последний год в Баффало был крайне недоволен положением дел с его травмой, думаю, что сказывалось это на раздевалке в целом.
Деанджело в Рейнджерс когда был, там конфликт с Шестеркиным у них получился, не вспомню из-за чего, но вылезло в общественную плоскость даже.
Друэн вроде бы токсичный еще.
+3
0
+3
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Yony
Ответ PEREGRINATOR
Можно даже подумать, что пантера)
Если читать Киплинга в оригинале, то вообще-то Багира — это Багир. То есть мальчик. То есть пантер)))
+2
0
+2
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заводчанин
Серёжа Молодец!
+1
0
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несахар
бобр mvp сезона
0
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Adeen
Ответ PEREGRINATOR
Можно даже подумать, что пантера)
Тигр, пантера - одно и то же. Семейство одно, род один - виды разные.
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PEREGRINATOR
Ответ Adeen
Тигр, пантера - одно и то же. Семейство одно, род один - виды разные.
Так если виды разные, то как это одно и то же?)
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Pink Floyd1276
Ответ Yony
Если читать Киплинга в оригинале, то вообще-то Багира — это Багир. То есть мальчик. То есть пантер)))
Ну какой Киплинг в оригинале - по мультфильму все определились.
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Yony
Если читать Киплинга в оригинале, то вообще-то Багира — это Багир. То есть мальчик. То есть пантер))
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_abc_
В этой серии 1.12 пропущенных в среднем за игру (точнее, за 60 минут) и 96.6% отбитых... При 174 бросках в створ и 321 минуте в воротах (с Торонто было пять матчей вместо четырёх, но там он в воротах провёл меньше 317 минут).

А-фи-геть. Это лучший вратарский перфоманс в отдельно взятой серии или было и лучше?
+1
-1
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Кирилл Павлюченко
"Дорога ложка к обеду," - а форма - к финалу.
0
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ɔculpa
Задам такой вот вопрос знатокам, может кто ответит:
в хоккее, как, наверное, ни в каком другом виде спорта, чувствуется реальная дружба в коллективе, всегда кажется, что друг за друга люди готовы идти на большие жертвы, и если это впечатление не обманчиво (а я уверен, что очень часто оно не обманчиво), это явный признак и крепких отношений внутри команды. Во многом, думаю, такая специфика объясняется и спецификой игры.
Заканчивая с, как мне кажется, банальностями, перейду к вопросу людям, владеющим темой получше моего: при всём вышенаписанном, не могло не быть и паршивых коллективов, и паршивых овец. Особенно мне интересно про последних. Каких игроков не любили в собственных командах? Я вот помню, что читал что-то такое про Яшина, когда остро разруливался финансовый вопрос. Но точно же были и ещё ребята (если про Яшина правда вообще), и вряд ли прямо мало.
0
0
0
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PavelPro
Ответ йоду
С Георгиевым
да, верно, спасибо за поправку
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Yony
Ответ Yony
Если читать Киплинга в оригинале, то вообще-то Багира — это Багир. То есть мальчик. То есть пантер))
Сорри. Случайно получилось
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