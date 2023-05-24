Давыдов о Бобровском: «Вокруг его контракта было много шумихи. В нем видели волшебника. Но успех вратаря не в фокусах, а в ежедневной кропотливой работе»

Теги болельщики Флорида Кубок Стэнли Рашит Давыдов Сергей Бобровский НХЛ Матч ТВ Хоккей

Рашит Давыдов высказался о выступлении Сергея Бобровского за «Флориду».

В 2019 году вратарь подписал контракт с «Пантерс» до конца сезона-2025/26 с зарплатой 70 млн долларов в год.

– Пара показательных примеров о Бобровском. Во-первых, он не светится в соцсетях. Во-вторых, Сергей сторонится информационной шумихи. Ему важнее погулять вдоль берега океана и встретить закат во Флориде в позе лотоса, чем листать новости на телефоне.

– Действительно, моменты показательные. Мы общались на эту тему с Сергеем, когда только начиналась его карьера в «Пантерс». А те сезоны были непростыми. Вокруг него и его контракта было очень много шумихи. И это мешало и отвлекало. Однозначно!

Я тогда поделился с Сергеем своим видением сложной ситуации: «От тебя ждут чудес, как от супергероя. «Флорида» подписала дорогого вратаря и теперь все хотят увидеть, как ты будешь вытаскивать абсолютно все шайбы, играя только на ноль. Вот от этого нужно оградиться, сохранить себя и свою голову, чтобы мысли были направлены исключительно на работу».

Нужно было отодвинуть в сторону все завышенные ожидания клуба, болельщиков и не втягиваться в эту игру, которую устроили в прессе, разогревая болельщиков. В самом деле, в Бобровском видели волшебника. Но успех вратаря кроется не в фокусах, а в ежедневной кропотливой работе.

Сергею удалось не сбиться со своего правильного пути, и он большой молодец. У Сергея получилось отстраниться от шума, уйти в информационную тень, показывая себя только на льду. Бобровский сохранял свой ментальный баланс, его игра снова пошла вверх, – сказал тренер вратарей «Локомотива».

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1 комментарий

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забил на оборону
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"... с зарплатой 70 млн долларов в год"
Макдэвид возбудился.
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