«Флорида» вышла в финал плей-офф впервые с 1996-го, вырвав победу над «Каролиной» (4:3) за 5 секунд до конца 3-го периода

«Флорида» одолела «Каролину» (4:3) в 4-м матче финала Востока и выиграла серию со счетом 4-0.

За 5 секунд до конца 3-го периода победную шайбу забросил Мэттью Ткачак.

«Пантерс» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз и впервые с 1996 года, когда в решающей серии они проиграли «Колорадо» (0-4).

В текущем розыгрыше « » встретится в финале с победителем пары «Вегас» – «Даллас» (3-0).