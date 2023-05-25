«Флорида» вышла в финал плей-офф впервые с 1996-го, вырвав победу над «Каролиной» (4:3) за 5 секунд до конца 3-го периода
«Флорида» одолела «Каролину» (4:3) в 4-м матче финала Востока и выиграла серию со счетом 4-0.
За 5 секунд до конца 3-го периода победную шайбу забросил Мэттью Ткачак.
«Пантерс» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз и впервые с 1996 года, когда в решающей серии они проиграли «Колорадо» (0-4).
В текущем розыгрыше «Флорида» встретится в финале с победителем пары «Вегас» – «Даллас» (3-0).
Думаю даже самому Бобровскому пофиг будет на фоне того, что он реально может поднять КС над головой (на что явно не особо рассчитывал подписываясь во Флориду).
Для вратаря особую важность представляет Везина, а он её брал и КС в плане обрамления и недостающего звена. А лучший игроков плей-офф на этом фоне просто приятная побрякушка.
Что странного в этом мнении?
А вот то, что в итоге идя по сезону ни шатко ни валко, Флорида не без труда попала в ПО и при этом умудрилась выйти в финал - это скорее сенсация, чем прогнозируемое явление. Ваще не факт что такое потом повториться хоть ещё раз в течении контракта Бобра.
Тут скорее история как с Вашингтоном: разовое явление.