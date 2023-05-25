«Флорида» вышла в финал плей-офф впервые с 1996-го, вырвав победу над «Каролиной» (4:3) за 5 секунд до конца 3-го периода

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Флорида» одолела «Каролину» (4:3) в 4-м матче финала Востока и выиграла серию со счетом 4-0.

За 5 секунд до конца 3-го периода победную шайбу забросил Мэттью Ткачак.

«Пантерс» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз и впервые с 1996 года, когда в решающей серии они проиграли «Колорадо» (0-4).

В текущем розыгрыше «Флорида» встретится в финале с победителем пары «Вегас» – «Даллас» (3-0).

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31 комментарий

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Большое сердце Неймара
здорово что серию закончили на родных трибунах, да с такой огненной концовкой. остался один шаг до кубка. за Боба и пантер
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Montenegro Serbian
Ответ garazhkucherova
Как бы ни был хорош Боб, но Коня в случае победы отдадут Ткачаку, и не сказать что несправедливо
Хоспаде, да не пофиг ли?
Думаю даже самому Бобровскому пофиг будет на фоне того, что он реально может поднять КС над головой (на что явно не особо рассчитывал подписываясь во Флориду).
Для вратаря особую важность представляет Везина, а он её брал и КС в плане обрамления и недостающего звена. А лучший игроков плей-офф на этом фоне просто приятная побрякушка.
+42
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+38
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garazhkucherova
Как бы ни был хорош Боб, но Коня в случае победы отдадут Ткачаку, и не сказать что несправедливо
+48
-11
+37
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Виктор Дубов
Ответ garazhkucherova
Как бы ни был хорош Боб, но Коня в случае победы отдадут Ткачаку, и не сказать что несправедливо
Много е о финальной серии будет зависеть.
+36
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Сижу на факсах Барселоны
В финале за Бобровского. Серёга монстр, даёшь чашку!
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Фтемноте
Честно говоря рад тому, что Каролина со своим дубовым хоккеем пролетает. Такая грусть за ними наблюдать. Это им не молодёжную НДД обыгрывать
+20
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Samkotofei
Ткачак в этой серии просто "бич Божий", в трех матчах решающие шайбы забивал. Он и Боб просто два железных аргумента Флориды.
+20
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Кавабунга Шреддоголовый
4:3 за 4,3
+13
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Aviator92
Это какое-то безумие, но мне оно определённо нравится. Перед началом плей-офф даже представить не мог, что как нейтральный болельщик в итоге буду переживать за Флориду. С другой стороны, про какую бы сенсацию не говорили, НХЛ - эта та лига равных возможностей, где практически у любого есть шансы на успех. И в качестве подтверждения я каждый год люблю приводить один статистический факт: в НХЛ 32 команды, и 27 из них выигрывали кубок или играли в финале, причём 25 добивались этого в течение 24 последних сезонов, включая текущий. Меня лично это впечатляет
+10
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Александр Романов
Рад за Флориду , теперь бобу на чашку брать
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Montenegro Serbian
Ответ Виктор Пьянков
Странное ты мнение конечно выразил, что подписываясь во Флориду, он не рассчитывал на кубок
Ну когда подписывался, Флорида мягко говоря не выглядела контендером ни в тот момент, ни в ближайшие годы после подписания. А привлёк Сергея прежде всего отличный контракт, это очевидно.
Что странного в этом мнении?

А вот то, что в итоге идя по сезону ни шатко ни валко, Флорида не без труда попала в ПО и при этом умудрилась выйти в финал - это скорее сенсация, чем прогнозируемое явление. Ваще не факт что такое потом повториться хоть ещё раз в течении контракта Бобра.
Тут скорее история как с Вашингтоном: разовое явление.
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старые кеды
давай серж, 4 победы осталось. верим.
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Strannix
Просто красавцы!
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Марат Адилов
действия Ахо не совсем понятны. соперник на пятаке с шайбой, он укатил пас на дальнюю перекрывать
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woobzor
Просто машина, на ХАРАКТЕРЕ! Самое интересное, буквально вся команда показывает сплоченность и вклад. Боб монстр, но если вспомнить как Флорида попала в ПО изначально, то тот же Лайон вытащил последние игры максимально, и наверняка Боба подстягнул перейти на новый уровень, когда вышел на старте ПО. Поздравляем! Заслуженная победа и свип, хотя нельзя сказать что Каролина проиграла в 0, каждая игра с разницей всего в 1 шайбу... Нехватило им Свечникова и Пачиоретти очень сильно.
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BomBerman
Эта бессонная ночь, была бессонной не зря. За такие игры и смотришь NHL.
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DirtyHarry 44
Ответ Фтемноте
Честно говоря рад тому, что Каролина со своим дубовым хоккеем пролетает. Такая грусть за ними наблюдать. Это им не молодёжную НДД обыгрывать
Вот. Я тоже теперь понимвю, что это к лучшему. Нет в них стержня, всю серию играли как пьяные во дворе у себя.
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Виктор Пьянков
Ответ Montenegro Serbian
Ну когда подписывался, Флорида мягко говоря не выглядела контендером ни в тот момент, ни в ближайшие годы после подписания. А привлёк Сергея прежде всего отличный контракт, это очевидно. Что странного в этом мнении? А вот то, что в итоге идя по сезону ни шатко ни валко, Флорида не без труда попала в ПО и при этом умудрилась выйти в финал - это скорее сенсация, чем прогнозируемое явление. Ваще не факт что такое потом повториться хоть ещё раз в течении контракта Бобра. Тут скорее история как с Вашингтоном: разовое явление.
Ну Флорида когда подписывала Бобровского уже имела неплохой состав в тот сезон, пантерам нужен был вратарь. Боб подписался не только потому что деньги хорошие дали, климат, а ещё и потому, что команда имела перспективы в будущем
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garazhkucherova
Ответ Montenegro Serbian
Хоспаде, да не пофиг ли? Думаю даже самому Бобровскому пофиг будет на фоне того, что он реально может поднять КС над головой (на что явно не особо рассчитывал подписываясь во Флориду). Для вратаря особую важность представляет Везина, а он её брал и КС в плане обрамления и недостающего звена. А лучший игроков плей-офф на этом фоне просто приятная побрякушка.
Да на самом деле пофиг, буду рад за Боба в случае победы в любом случае. Просто три победные шайбы в серии дорогого стоят
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Smiling Mascotey
Ответ Montenegro Serbian
Хоспаде, да не пофиг ли? Думаю даже самому Бобровскому пофиг будет на фоне того, что он реально может поднять КС над головой (на что явно не особо рассчитывал подписываясь во Флориду). Для вратаря особую важность представляет Везина, а он её брал и КС в плане обрамления и недостающего звена. А лучший игроков плей-офф на этом фоне просто приятная побрякушка.
Я бы не сказал, что Бобровский не особо рассчитывал на Кубок, переходя во Флориду. Это подписание подавалось как доказательство серьезных амбиций.
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ɔculpa
Ответ garazhkucherova
Как бы ни был хорош Боб, но Коня в случае победы отдадут Ткачаку, и не сказать что несправедливо
Да конечно, самое время быть уверенным в обладателе Коня именно сейчас, когда впереди ещё от четырёх до семи главных матчей Кубка, каждый из которых будет сверхценным в том числе в споре за Коня.
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Shem010
Ответ garazhkucherova
Как бы ни был хорош Боб, но Коня в случае победы отдадут Ткачаку, и не сказать что несправедливо
Все решит финальная серия.
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DirtyHarry 44
Ответ Марат Адилов
действия Ахо не совсем понятны. соперник на пятаке с шайбой, он укатил пас на дальнюю перекрывать
Там всю серию действия "Ураганов" не понятны. Два в одного выходят и даже шайбу отдать нормально не могут. О какой победе тут речь.
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Костя Кот
что за команда такая) проиграли 4 раза за 3 серии, один отбивает все, что в его сторону летит, другой постоянно забивает победные на любой вкус (на 140 минуте, за 5 сек до конца) за флориду!!!
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pztpzhmx66
За Боба 💪🏻
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