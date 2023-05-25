Ткачак – 4-й в истории игрок с 20+ очками за «Флориду» в плей-офф за карьеру

сделал дубль в матче с «Каролиной» (4:3, 4-0) в финале Востока.

Форвард стал 4-м в истории игроком, набравшим не менее 20 очков за «Флориду» в Кубке Стэнли за карьеру.

Ранее это удалось (35 баллов), (30) и (21).

Ткачак проводит дебютный сезон за «Пантерс», в 16 играх текущего плей-офф на его счету 21 (9+12) балл.