Ткачак – 4-й в истории игрок с 20+ очками за «Флориду» в плей-офф за карьеру
Мэттью Ткачак сделал дубль в матче с «Каролиной» (4:3, 4-0) в финале Востока.
Форвард стал 4-м в истории игроком, набравшим не менее 20 очков за «Флориду» в Кубке Стэнли за карьеру.
Ранее это удалось Александру Баркову (35 баллов), Картеру Верхэге (30) и Джонатану Юбердо (21).
Ткачак проводит дебютный сезон за «Пантерс», в 16 играх текущего плей-офф на его счету 21 (9+12) балл.
When asked about the derivation of his Ukrainian surname, Keith Tkachuk was unsure, suggesting it could either be "Polish, Russian, [or] Ukrainian, one of those."
Ну то есть, видимо, уже несколько поколений в США прожили, поэтому даже не в курсе корней