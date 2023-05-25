Ткачак – 4-й в истории игрок с 20+ очками за «Флориду» в плей-офф за карьеру

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джонатан Юбердо Александр Барков Мэттью Ткачак Картер Верхэге Хоккей

Мэттью Ткачак сделал дубль в матче с «Каролиной» (4:3, 4-0) в финале Востока.

Форвард стал 4-м в истории игроком, набравшим не менее 20 очков за «Флориду» в Кубке Стэнли за карьеру.

Ранее это удалось Александру Баркову (35 баллов), Картеру Верхэге (30) и Джонатану Юбердо (21).

Ткачак проводит дебютный сезон за «Пантерс», в 16 играх текущего плей-офф на его счету 21 (9+12) балл.

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11 комментариев

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Safkzn
молодца парень, Флорида поставила именно на ту "лошадь")
+10
0
+10
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smiakishev
Ответ Alea Jacta-Est
а по победным шайбам кто лидер?
Верхаг - у него 6 GWG за Флориду в ПО, у Ткачака - 4
+8
0
+8
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TR31HK
Ответ Safkzn
молодца парень, Флорида поставила именно на ту "лошадь")
А вот с Бобом не на ту лошадь, не одного он не забил((((
+3
0
+3
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cr8psnrqyk
Ответ Павел Зарубин
Подскажите а у Ткачака же есть русские корни? Просто помню недавно кто-то из комментаторов говорил
Украинские вроде
+4
-1
+3
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Serge Vendino
Ответ Павел Зарубин
Подскажите а у Ткачака же есть русские корни? Просто помню недавно кто-то из комментаторов говорил
Из Википедии:
When asked about the derivation of his Ukrainian surname, Keith Tkachuk was unsure, suggesting it could either be "Polish, Russian, [or] Ukrainian, one of those."
Ну то есть, видимо, уже несколько поколений в США прожили, поэтому даже не в курсе корней
+3
0
+3
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Alea Jacta-Est
а по победным шайбам кто лидер?
+1
0
+1
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trav
Ответ Serge Vendino
Из Википедии: When asked about the derivation of his Ukrainian surname, Keith Tkachuk was unsure, suggesting it could either be "Polish, Russian, [or] Ukrainian, one of those." Ну то есть, видимо, уже несколько поколений в США прожили, поэтому даже не в курсе корней
хреново, когда люди буквально через пару поколений совершенно не знают про свои корни. и дело не в России. так везде по миру
+1
0
+1
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Павел Зарубин
Подскажите а у Ткачака же есть русские корни? Просто помню недавно кто-то из комментаторов говорил
0
0
0
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Serge Vendino
Ответ trav
хреново, когда люди буквально через пару поколений совершенно не знают про свои корни. и дело не в России. так везде по миру
Ну у нас это часто объясняется войной. Я пытался что-то узнать про предков, но информации мало, потому что дед, например, родился во время войны и своего отца даже не видел
0
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