Экс-судья Иванюк о Шелянине: «Корифей судейства. Как он работает на поле, можно любоваться»

Теги судьи КХЛ Сергей Шелянин Алексей Белов судья Хоккей

Александр Иванюк высказался о лучших арбитрах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ими были признаны Алексей Белов и Сергей Шелянин, получившие призы имени Андрея Старовойтова и Михаила Галиновского – для главного и линейного арбитров соответственно.

– Шелянин – это корифей судейства. Как он работает на поле, можно любоваться.

Если говорить о Белове, то именно к этому судье в сезоне у меня не было никаких претензий.

– Как вам судейство в финале Кубка Гагарина?

– В финале судьи работали квалифицированно. Были мелкие нюансы, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Проигравшая команда всегда недовольна какими-то моментами, и на мелочи не нужно размениваться. Самое главное, что любое решение судей не влияло на исход матча, – сказал судья международной категории.

1 комментарий

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KasperSurgut
Он работает на пшеничном поле или на льду всё-таки?
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