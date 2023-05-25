Экс-судья Иванюк о Шелянине: «Корифей судейства. Как он работает на поле, можно любоваться»

Александр Иванюк высказался о лучших арбитрах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ими были признаны Алексей Белов и Сергей Шелянин, получившие призы имени Андрея Старовойтова и Михаила Галиновского – для главного и линейного арбитров соответственно.

– Шелянин – это корифей судейства. Как он работает на поле, можно любоваться.

Если говорить о Белове, то именно к этому судье в сезоне у меня не было никаких претензий.

– Как вам судейство в финале Кубка Гагарина?

– В финале судьи работали квалифицированно. Были мелкие нюансы, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Проигравшая команда всегда недовольна какими-то моментами, и на мелочи не нужно размениваться. Самое главное, что любое решение судей не влияло на исход матча, – сказал судья международной категории.