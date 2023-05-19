Алексей Белов и Сергей Шелянин признаны лучшими арбитрами сезона КХЛ

Алексей Белов и Сергей Шелянин – лучшие арбитры КХЛ в сезоне-2022/23.

18 мая на церемонии закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ экс-глава ИИХФ Рене Фазель вручил им призы имени Андрея Старовойтова и Михаила Галиновского – для главного и линейного арбитров.

Лучшим главным судьей стал Алексей Белов, линейным – Сергей Шелянин.

Шелянин работает в КХЛ со второго сезона, Белов – с первого. Они обслужили 766 и 837 матчей, соответственно.