Сергей Герсонский: «Главный козырь Толчинского – острые передачи. В динамике он даже быстрее Гусева может отдать пас»

Сергей Герсонский высказался о переходе Сергея Толчинского в СКА из «Авангарда».

«Раз Толчинского отдают, значит, ему нашлась замена, хотя это сложно сделать. В Континентальной хоккейной лиге не так много игроков такого уровня.

Сергей очень мастеровитый парень, был одним из лидеров омичей. Станет ли он им в Петербурге? Сложно сказать. Психология – штука непредсказуемая. Как вольется в коллектив, что захочет от него тренерский штаб на льду и сколько времени будет проводить на площадке.

Ему надо больше играть на команду. При всех его плюсах есть и главный минус – он передерживает шайбу, бывает, индивидуальные действия его накрывают. Главный козырь, конечно, его острые передачи. В этом компоненте он лучший в лиге.

В динамике он даже быстрее может принять решение и отдать пас. В других компонентах они примерно равны», – сказал бывший главный тренер « ».