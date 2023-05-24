Сергей Герсонский: «Главный козырь Толчинского – острые передачи. В динамике он даже быстрее Гусева может отдать пас»

Теги Авангард СКА Сергей Герсонский КХЛ Никита Гусев Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Герсонский высказался о переходе Сергея Толчинского в СКА из «Авангарда».

«Раз Толчинского отдают, значит, ему нашлась замена, хотя это сложно сделать. В Континентальной хоккейной лиге не так много игроков такого уровня.

Сергей очень мастеровитый парень, был одним из лидеров омичей. Станет ли он им в Петербурге? Сложно сказать. Психология – штука непредсказуемая. Как вольется в коллектив, что захочет от него тренерский штаб на льду и сколько времени будет проводить на площадке. 

Ему надо больше играть на команду. При всех его плюсах есть и главный минус – он передерживает шайбу, бывает, индивидуальные действия его накрывают. Главный козырь, конечно, его острые передачи. В этом компоненте он лучший в лиге.

В динамике он даже быстрее Никиты Гусева может принять решение и отдать пас. В других компонентах они примерно равны», – сказал бывший главный тренер «Авангарда».

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