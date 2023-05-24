Директор «Динамо»: «Мы активно работаем на рынке. Скоро будут новости об изменениях в составе»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Чемпионат.com деньги Хоккей

Директор «Динамо» высказался о комплектовании команды.

«Могу подтвердить, что еще на прошлой неделе мы рассчитались по бонусной части. По регламенту мы должны были это сделать до 31 мая.

Завершилось ли комплектование команды? Нет, мы работаем активно на рынке, и думаю, что скоро новости об изменениях в составе команды обязательно будут», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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8 комментариев

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Кеша
Имею желание купить Макдэвида в Динамо, но не имею возможности, имею возможность купить козу , но не имею желания . Так выпьем за то , чтобы наш бюджет совпадал с нашими желаниями.
+1
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Павел Колесников
На вход или на выход?
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Wayne Gretzky 99
И живые позавидуют мертвым.
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Kipsone
Популисты, продления хоккеистов это активность? Замену Лилье ОДелла пока не нашли, на Гусева с его амбициями нельзя надеется, СКА поработал уже, все остальные по остаточному принципу забирают
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Валера Синюков
Ответ Strannix
Активно работает Ротенберг
Ещё как работает! Шутка ли четыре состава равноценных набрать.
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Валера Синюков
Ответ Kipsone
Популисты, продления хоккеистов это активность? Замену Лилье ОДелла пока не нашли, на Гусева с его амбициями нельзя надеется, СКА поработал уже, все остальные по остаточному принципу забирают
Замену О’Делла нашли в Минске, а теперь хотелось бы усиления.
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