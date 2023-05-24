Директор «Динамо»: «Мы активно работаем на рынке. Скоро будут новости об изменениях в составе»
Директор «Динамо» высказался о комплектовании команды.
«Могу подтвердить, что еще на прошлой неделе мы рассчитались по бонусной части. По регламенту мы должны были это сделать до 31 мая.
Завершилось ли комплектование команды? Нет, мы работаем активно на рынке, и думаю, что скоро новости об изменениях в составе команды обязательно будут», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
8 комментариев