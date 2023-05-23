Ротенберг выложил фото Толчинского, подписывающего контракт. А затем написал: «Коллективный труд и личный вклад каждого!»

Роман Ротенберг подтвердил переход Сергея Толчинского в СКА.

Главный тренер и вице-президент опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой нападающий подписывает контракт.

Ранее появилась информация, что хоккеист согласовал соглашение на пять лет с петербургским клубом.

выложил фотографию отдельной публикацией. Через две минуты после этого он опубликовал следующее слова: «Коллективный труд и личный вклад каждого!»

Форвард выступал за «Авангард» в течение трех предыдущих сезонов.

В прошедшем сезоне Толчинский установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга