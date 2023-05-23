Ротенберг выложил фото Толчинского, подписывающего контракт. А затем написал: «Коллективный труд и личный вклад каждого!»

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Хоккей

Роман Ротенберг подтвердил переход Сергея Толчинского в СКА.

Главный тренер и вице-президент СКА опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой нападающий Толчинский подписывает контракт.

Ранее появилась информация, что хоккеист согласовал соглашение на пять лет с петербургским клубом.

Роман Ротенберг выложил фотографию отдельной публикацией. Через две минуты после этого он опубликовал следующее слова: «Коллективный труд и личный вклад каждого!»

Форвард выступал за «Авангард» в течение трех предыдущих сезонов.

В прошедшем сезоне Толчинский установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Йозе внедряет Систему, но лучше перестраховаться и забрать лидеров у конкурентов
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Еще одного игрока почти вырастил.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родион Горбачев
Я из Питера и я хочу чтобы ЭТО всегда проигрывало
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Коллективный труд по ослаблению конкурентов! Браво ! Чемпионское окно открывается! Более бесстыжего поведения в отечественном хоккее трудно припомнить.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Web_kz
Ответ AERN
Еще одного игрока почти вырастил.
:)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
С приходом ротенберга в хоккей появился околохоккей
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Ответ Родион Горбачев
Какие мы грозные) Когда Ромачка выиграет, не подскажешь?) Никак не срастается, да?)
мне без разницы когда. Я болею за эту команду и буду болеть всю жизнь, что бы ни случилось, а таким как ты нужно пожизненно запретить вход на СКА арену и в Ледовый, и этот "Ромачка" выбрал интересную работу, любой фанат хоккея, будь у него столько же денег, тоже бы хотел быть на его месте. Он получил тренерскую лицензию, вкладывает душу в команду. Делает все возможное, а вы только смеётесь, он делает для хоккея гораздо больше чем горе комментаторы спортса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родион Горбачев
Ответ Михаил Вагин
Мне не нужны вопросы, езжай в Москву и болей за ЦСКА, если что-то не нравиться, предатель
Какие мы грозные) Когда Ромачка выиграет, не подскажешь?) Никак не срастается, да?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Ответ Родион Горбачев
Тебя забыли спросить
Мне не нужны вопросы, езжай в Москву и болей за ЦСКА, если что-то не нравиться, предатель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родион Горбачев
Ответ Михаил Вагин
Не считай себя петербуржцем тогда
Тебя забыли спросить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Василий Батарейкин
Он их тупо игнорирует! Потому что они для него "сырые" и их надо многому ещё учить. А учить он не умеет. Вернее, не знает чему и как.
Вырастить качественного игрока это не качан капусты вырастить. Для этого нужна клубная система, которой нет у СКА , но о которой каждый день нам рассказывали изо дня в день . А что сделали в Питере ? Переименовали почти все самобытные ДЮСШ в СКА с разной аббревиатурой . Даже есть ДЮСШ СКА-Газпромбанк в Колпино . Потом появиться один молодой пацан -скажут наш воспитанник.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Батарейкин
Ответ Кеша
Ротенберг где воспитанники красной машины с берегов Невы ?
Он их тупо игнорирует! Потому что они для него "сырые" и их надо многому ещё учить. А учить он не умеет. Вернее, не знает чему и как.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Ответ Hola Hola
Что ж, удачи Сергею в СКА (но не в матчах с Авангардом). В общем-то, у нас он сполна отработал контракт. К нему претензий нет.
адекватно, спасибо, что такие люди ещё остались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Ответ fil_spb
Фига тут дупы горят. У СКА ушли Гусев, Яшкин, недешевые Прохоркин и Волков, да тот же Кетов, а они про потолок ноют.
Вот именно, дebili
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Ответ Ебздрогыч
Йозе внедряет Систему, но лучше перестраховаться и забрать лидеров у конкурентов
На диване то лучше видно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Frontex
Дёшево смотрится.
Даже ручка за 6 рублей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Дольский
Есть ощущение, что из СКА уходят игроки которые смекают, что йозе не тренер. Гусев, Яшкин кто там еще сбежал оттуда. А вместо них просто берут других, кто еще не осознал величия ромки. Срубить баблишка это да, легкие деньги для таких как Толчинский, Грицюк и Бабаев. Но те кто дорожат своей репутацией и карьерой оттуда сбегают через год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ротенберг где воспитанники красной машины с берегов Невы ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Что ж, удачи Сергею в СКА (но не в матчах с Авангардом). В общем-то, у нас он сполна отработал контракт. К нему претензий нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Алиев
Главный тренер Баварии Роман Ротенберг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Я не понимаю как они в потолок будут попадать? Там чуть ли не в 2 раза уже превышен нет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий